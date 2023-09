Roma rientra nella lista delle città più maleducate d’Italia per una serie di atteggiamenti da parte dei cittadini: quali sono, la ricerca

L’Italia è una delle Nazioni tanto amate per la cultura, la storia e la tradizione. Sono tanti i turisti che non perdono occasione di trascorrervi qualche giorno nel nostro Paese anche se secondo una ricerca portata avanti da Preply, 19 città risulterebbero le più più maleducate e tra queste al sesto posto vi è Roma.

Roma, una delle città più maleducate: i dettagli della ricerca

Preply attraverso la piattaforma di e-learning ha intervistato più di 1.558 abitanti, tenendo in considerazione le 19 città più grandi d’Italia.

Ad ogni persona che ha contribuito allo studio, è stato chiesto di osservare i comportamenti e quali vengono ritenuti i più maleducati e quelli meno.

Successivamente, è stata stilata una classifica con le prime 10 città più maleducate d’Italia che sono:

Venezia 6.55

Catania 6.52

Parma 6.51

Milano 6.33

Brescia 6.30

Roma 6.26

Genova 6.25

Trieste 6.23

Torino 6.07

Taranto 6.03

Roma ha ottenuto il sesto posto con un punteggio di 6.26.

I comportamenti delle città sono stati valutati con un punteggio da 1 a 10. Gli atteggiamenti più maleducati che hanno fatto salire nella lista la Capitale sono stati: essere assorbiti dal cellulare in pubblico, non lasciar passare le automobili che confluiscono da altre corsie/strade, non rallentare quando guidano in prossimità di pedoni, essere rumorosi in pubblico, non salutare/fare un cenno con la testa agli sconosciuti, guardare video in pubblico, parlare in vivavoce in pubblico, linguaggio corporeo chiuso/che comunica inaccessibilità, non rispettare lo spazio personale, essere maleducati con il personale di servizio, non lasciare la mancia e saltare la fila.

Roma, una delle città più maleducate d’Italia: qual è il comportamento più votato

Nello specifico, il comportato maleducato più votato a Roma è stato “Essere assorbiti dal cellulare in pubblico“, a seguire “Essere rumorosi in pubblico” e “Non lasciar passare le automobili che confluiscono da altre corsie/strade“.

Il comportamento meno votato

Tra i comportamenti meno votati, invece, è uscito che i romani non tendono a “Saltare la fila”, “Essere maleducati con il personale di servizio” e “Linguaggio corporeo chiuso/che comunica inaccessibilità”.

