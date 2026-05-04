A due passi da Roma c’è una meravigliosa ‘città giardino’ nella quale il cemento non ha ancora conquistato tutto. Scopri dove si trova.

Ma lo sapevi che a pochi chilometri da Roma esiste una città dove il ritmo cambia, il verde prende spazio e l’idea stessa di periferia sembra dissolversi: è una “città giardino” a due passi dalla Capitale, elegante e silenziosa, dove il cemento non ha mai imposto davvero la sua legge e l’atmosfera conserva qualcosa di sospeso, quasi d’altri tempi. Ma dove si trova davvero?

Grottaferrata, il verde dei Castelli Romani che resiste al cemento: la città giardino a un passo da Roma

A circa 20-25 chilometri dal centro di Roma, Grottaferrata è una delle località più riconoscibili dei Castelli Romani. Sorge alle pendici del Monte Cavo e, pur trovandosi a due passi dalla Capitale, mantiene un’identità molto diversa da quella dei centri travolti dall’espansione urbana.

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Il suo fascino nasce proprio da questa misura: strade ordinate, villini signorili, giardini privati, aree verdi pubbliche e un tessuto residenziale che non ha cancellato il paesaggio. Non è solo un modo poetico per descriverla: l’idea di “città giardino” rimanda a una precisa impostazione urbanistica, vicina al modello delle Garden Cities inglesi, dove abitazioni e natura convivono senza soffocarsi.

Grottaferrata non dà l’impressione di una città costruita contro il territorio, ma dentro il territorio. Parchi, uliveti e bassa densità abitativa contribuiscono a farne un polmone verde per l’area sud di Roma.

Il cuore storico e simbolico di Grottaferrata è l’Abbazia Greca di San Nilo, fondata nel 1004. È un luogo raro: un monastero bizantino in Italia, ancora legato al rito orientale, protetto da mura che lo fanno apparire come una piccola fortezza medievale.

Accanto a questa presenza millenaria, la città offre scorci eleganti, un centro raccolto tra corso del Popolo, bar e negozi, e dimore storiche come villa Grazioli. Arrivarci è semplice: in auto, passando per via Anagnina o via Tuscolana, il tragitto dura in genere 30-40 minuti, traffico permettendo. In treno si può raggiungere Frascati e poi proseguire verso Grottaferrata, anche con una passeggiata panoramica.

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