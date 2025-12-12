A Roma dal 6 dicembre arriva EVOLUTION, il Circo del Futuro all’Eur: tecnologia, acrobazie estreme ed emozioni dal vivo, senza animali.

A Roma, dallo scorso 6 dicembre, è arrivata un’idea di circo che rompe con l’immaginario tradizionale e guarda dritto al domani: all’Eur è approdato EVOLUTION – Il Circo del Futuro, uno spettacolo che unisce tecnologia, performance estreme ed emozione pura, eliminando del tutto l’uso di animali. Un’esperienza pensata per sorprendere pubblici diversi, capace di fondere intrattenimento e riflessione su cosa significhi oggi vivere lo spettacolo dal vivo, in un’epoca dominata da schermi e realtà virtuali.

Il circo del futuro a Roma: sembra fantascienza (ma è tutto reale)

EVOLUTION arriva a Roma dopo un lungo tour internazionale: è una vera e propria esperienza immersiva. Sotto il tendone dell’ex Velodromo dell’Eur, il pubblico entra in un universo futuristico fatto di luci, suoni e ambienti digitali, dove ogni numero sembra uscire da un videogioco, ma in realtà si svolge davanti agli occhi degli spettatori.

La tecnologia non sostituisce l’essere umano: lo esalta. Il palcoscenico è dominato da un enorme muro LED, laser, proiezioni interattive e droni che dialogano con gli artisti, creando scenari in continua trasformazione. Il risultato è uno spettacolo che punta tutto sull’impatto visivo e sull’adrenalina, ma senza perdere il contatto diretto con l’emozione reale, quella che solo il “qui e ora” può offrire .

Al centro dello show ci sono 40 artisti internazionali, ognuno con una specialità diversa: acrobazie che sfidano la gravità, numeri estremi come artisti sospesi solo con la forza dei denti, trapezisti motorizzati e coreografie ad alta tensione.

EVOLUTION è dichiaratamente senza animali e sceglie di puntare tutto sul talento umano, sul coraggio e sulla fisicità, trasformando il rischio in spettacolo consapevole. Con una durata di circa due ore, lo show è pensato per tutte le età e invita famiglie, giovani e curiosi a riscoprire il valore dell’esperienza dal vivo, tra risate, stupore e pura meraviglia .

Photo Credits: Annarita Canalella