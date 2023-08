Andare al cinema non passa mai di moda specialmente se rientra nel Guiness dei primati: si trova a Roma, ecco qual è

Il cinema è un potenziale che nessuno dovrebbe sottovalutare e nonostante con il passare degli anni le nuove generazioni abbiano tutto a portata di un click, le sale cinematografiche continuano a sopravvivere e a regalare al pubblico grandi emozioni.

Guardare un film a casa o seduto su una poltrona davanti ad un maxi schermo non è la stessa cosa, soprattutto se il cinema in cui siete soliti andare rientra nel Guiness dei primati. Stiamo parlando del locale a Roma da tutti conosciuto come Cinema dei Piccoli.

Roma, il cinema da Guiness dei primati a Villa Borghese

Villa Borghese non smette mai di sorprendere. Al suo interno vi è anche il Cinema dei Piccoli attualmente aperto e accessibile a tutti. Si chiama così poiché è considerato il più piccolo del mondo. Pensare che ha solo 63 posti a sedere.

Nel 2005 il Guinness dei primati gli ha assegnato il titolo di “edificio più piccolo del mondo adibito a spettacoli cinematografici”.

Roma cinema da Guiness dei primati: la storia

Il cinema di Villa Borghese ha dovuto affrontare diversi periodi bui. In primo luogo è stato chiuso nel corso della Seconda Guerra Mondiale per poi riaprire e entrare in crisi negli anni 70. Successivamente la programmazione venne affidata ad Enzo Fiorenza, uno dei creatori dell’Estate Romana.

Da quel momento, il Cinema dei Piccoli propone film d’animazione e cinema d’essai. A partire dal 2007 è stato presentato il “Dei Piccoli Film Festival”, per mezzo della Regione Lazio, volto allo sviluppo di un cinema di qualità per i bambini.

Orari e biglietti

Il Cinema dei Piccoli non è aperto tutti i giorni, ma soltanto dal mercoledì alla domenica. Il primo spettacolo viene trasmesso di norma alle 16,30 e l’ultimo alle 21,45. Gli orari variano, però, a seconda dei film che vengono proiettati.

Il costo del biglietto è di € 7,00 nei giorni festivi e il sabato, € 6,50 nei giorni feriali. I minori di due anni non pagano.

Una dettaglio che caratterizza il luogo è che può essere affittato anche per eventi privati.

FOTO: SHUTTERSTOCK