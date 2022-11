Roma, i cinema dove vedere film in inglese: tutti gli indirizzi

Nella Capitale non sono pochi i cinema dove godersi un film in inglese. Ecco le principali sale da tenere a mente

Sempre più persone amano vedere i film in inglese. Un po’ per rimanere allenati con la lingua, un po’ perché sentire gli attori parlare con la propria voce è tutta un’altra cosa. Per chi non lo sapesse, anche a Roma ci sono cinema dove vedere pellicole in lingua originale. Ecco gli indirizzi delle principali sale.

Dove vedere film in inglese a Roma

Patiamo dal Nuovo Olimpia, situato in via in Lucina 16 G. Si tratta di un cinema a due sale in pieno centro. È infatti in una traversa di via del Corso ed è uno dei cinema storici della città. La programmazione del Nuovo Olimpia è piuttosto ricercata anche se limitata proprio per la presenza di due sole sale.

Chi vuole vedere film in inglese può andare anche al Nuovo Sacher in Largo Ascianghi 1, a Trastevere. Dal 1991 è una delle sale di riferimento per il cinema d’autore a Roma. La particolarità è che in estate, in una arena esterna vicina al cinema, si può assistere a una selezione dei migliori titoli della stagione precedente.

Gli indirizzi da segnarsi

Tornando in centro, in viale della Pineta 15, ci si imbatte nel Cinema dei Piccoli, sala storica nata nel 1934. Questa sala, nota come “il cinema più piccolo del mondo”, propone sempre i film in lingua originale. Di pomeriggio vengono proiettati film per piccoli, mentre di sera c’è la classica programmazione di cinema d’autore.

Chi cerca film in inglese può recarsi anche al Cinema Farnese Persol, in piazza Campo de’ Fiori 56. Si tratta di uno dei cinema più antichi della Capitale. Curiosità: ogni anno a maggio qui si tiene il Festival del Cinema Spagnolo.

L’elenco prosegue con il Multisala Barberini in piazza Barberini 24/26. La programmazione è ricca e comprende titoli mainstream. C’è poi il cinema Lux in via Massaciuccoli 31 nel quartiere Trieste. Tutti i giorni propone film in lingua originale e le sale sono una decina. A Trastevere, in vicolo Moroni 3 c’è il Cinema Intrastevere. La sua programmazione è sempre molto varia ma di qualità. Anche qui è possibile godersi film in inglese, e non solo.

