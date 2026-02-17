Nel cuore di Roma esiste un luogo che sembra uscito da Cime tempestose: un angolo romantico e malinconico che ricorda la brughiera inglese.

Tra le strade di Roma si nascondono luoghi capaci di evocare atmosfere inattese, quasi lontane nello spazio e nel tempo e, non lo diresti mai, in pieno centro c’è il modo di sentirsi trascinati in un romanzo come “Cime tempestose”. C’è infatti un angolo della città che sembra appartenere più alla brughiera inglese che al cuore della Capitale. Un posto reale, visitabile e sorprendentemente accessibile, nel quale letteratura, romanticismo e malinconia si intrecciano creando un’esperienza unica. Ma dove si trova?

La Keats-Shelley House, il rifugio del Romanticismo inglese che trasforma Roma in “Cime tempestose”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando della Keats-Shelley Memorial House. Affacciata su Piazza di Spagna, al secondo piano del palazzo situato accanto alla scalinata di Trinità dei Monti, è una casa-museo dedicata ai grandi poeti romantici britannici John Keats e Percy Bysshe Shelley. Proprio qui, nel 1821, Keats trascorse gli ultimi mesi della sua vita, trasformando questo appartamento romano in uno dei luoghi simbolo della letteratura romantica europea.

L’edificio venne salvato dalla demolizione all’inizio del Novecento grazie alla Keats-Shelley Memorial Association, che raccolse fondi per preservare la memoria dei poeti e trasformare l’abitazione in museo. Inaugurato nel 1909 alla presenza di re Vittorio Emanuele III, oggi custodisce oggetti personali, lettere e testimonianze legate alla stagione del Romanticismo inglese, offrendo ai visitatori un’immersione autentica nella sensibilità artistica dell’epoca.

Varcare la soglia della Keats-Shelley House significa attraversare un luogo nel quale domina un senso di raccoglimento quasi sospeso. Le stanze silenziose, la luce filtrata e la presenza dei manoscritti evocano quell’immaginario emotivo fatto di passioni intense, amore tormentato e malinconia che caratterizza la letteratura romantica inglese. È lo stesso clima culturale in cui nacquero appunto opere come Cime tempestose, figlie di una sensibilità artistica comune più che di un legame diretto.

Oggi la casa-museo rappresenta una tappa insolita per scoprire una Roma diversa: meno monumentale e più intima, in grado di raccontare il dialogo culturale tra Italia e Inghilterra attraverso la poesia.

Il biglietto d’ingresso costa 7 euro ma occasionalmente la casa-museo organizza conferenze o letture a ingresso libero (previa prenotazione) fino a esaurimento posti.

