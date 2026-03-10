Al Laghetto dell’Eur a Roma spuntano le prime gemme sui ciliegi giapponesi: la fioritura dei sakura è vicina e annuncia l’arrivo della primavera.

A Roma c’è un luogo nel quale la primavera si annuncia con uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo: è il Laghetto dell’Eur, dove ogni anno i ciliegi giapponesi regalano a tutti uno dei momenti più attesi della stagione con la loro fioritura. Proprio in queste settimane di marzo iniziano a comparire le prime gemme sui rami, il segnale che il momento giusto è ormai vicino e che presto l’area si trasformerà in uno dei panorami più affascinanti della città. Ma qual è il momento migliore per godersi la fioritura dei ciliegi sakura nella Capitale?

Le prime gemme sui ciliegi del laghetto dell’Eur: la primavera comincia a marzo, la fioritura è vicina

Passeggiando in questi giorni nei pressi del Laghetto dell’Eur si possono già notare i primi segnali della fioritura. Sui rami dei ciliegi giapponesi stanno infatti comparendo le gemme che anticipano lo spettacolo dei sakura.

La fioritura vera e propria inizia generalmente a metà marzo e prosegue nelle settimane successive, trasformando il parco in un luogo molto amato da romani e visitatori. Questi alberi furono donati a Roma dal Giappone nel 1959 come simbolo di amicizia tra i due Paesi e sono diventati nel tempo uno dei segni più caratteristici della primavera romana.

Quando vedere la fioritura dei ciliegi all’Eur

Il momento di massima fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur arriva solitamente verso la fine di marzo, anche se il periodo preciso può variare leggermente in base alle temperature stagionali. In queste settimane si celebra anche l’hanami, la tradizione giapponese che consiste nell’ammirare i ciliegi in fiore e trascorrere del tempo all’aperto sotto i loro rami. L’evento proseguirà fino ai primi giorni di aprile, quando i petali iniziano a cadere creando uno degli spettacoli più poetici del parco.

Photo Credits: Shutterstock