A Roma sta per chiudere il Foro Contadino e per l’occasione è stato lanciato un appello della “libraia felice” Monica Maggi

A Roma chiude il Foro Contadino, uno dei posti dove potersi perdere tra i centinaia di libri messi a disposizione dei librai come Monica Maggi, giornalista e scrittrice. Da tutti conosciuta come Libraia Felice, chi frequenta i mercati della Capitale sa quanto ami i libri e non perde occasione di regalare quelli usati fra i banchi dei mercati di Roma e provincia grazie all’associazione Libra, che dal 2013 porta avanti l’attività di bookcrossing.

A Roma chiude il Foro Contadino, l’appello della Libraia felice

Per Monica Maggi finisce un’era, quella del Foro Contadino di Roma che chiude i battenti, poiché non sarà più possibile occupare in modo gratuito lo spazio. Così la libraia felice lancia un appello attraverso i social: “L’orecchio e il cuore umano sono così disabituati alle cose senza lucro, guadagno e speculazione (“gratis è morto e dopo lunga e penosa malattia”, diceva lei) che lì per lì la signora gentile e attonita mi ha chiesto “ma vuole prendere in affitto il locale?” e io ho risposto ridendo magari! ma sono solo un’Associazione”, ha scritto la libraia sulla propria pagina Facebook.

Chiunque voglia regalarsi un libro avrà tempo fino a Pasqua per farlo, scegliendo uno dei testi presenti al Foro Contadino prima che questi vengano buttati e alla libraia verranno addebitati i costi per il loro smaltimento. In questo modo i romani perdono un luogo prezioso che per anni ha fatto da cornice alla cultura, in un’epoca in cui l’ebook tende a prendere il posto del libro cartaceo e conquistare i lettori.

Il Foro Contadino sarà aperto venerdì 7 aprile e sabato 8 aprile dalle 9:00 alle 13:00. Per chi non lo sapesse, si trova a piazza Bortolo Belotti 67 / Nuovo Salario.

FOTO: SHUTTERSTOCK