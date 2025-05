Chiostro Summer Art torna al Chiostro del Bramante con una nuova edizione del centro estivo per bambini: tutte le informazioni

Manca sempre meno al Chiostro Summer Art, il progetto educativo del Chiostro del Bramante per i bambini dai 4 agli 11 anni. Dopo la fine della scuola è importante che i piccoli socializzino e si impegnino in varie attività così da divertirsi e restare sempre attivi.

Chiostro Summer Art, informazioni utili

Dal 9 giugno al 25 luglio e dal 1 al 5 settembre 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. torna il Chiostro Summer Art, un’iniziativa realizzata per i bambini con età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Le Iscrizioni sono già aperte e termineranno con l’esaurimento posti.

Ogni attività è pensata e progettata per fasce d’età. L’edizione 2025 avrà come focus l’arte e in particolare i colori, ispirata alla mostra “FLOWERS. Dal Rinascimento all’Intelligenza Artificiale”. Ogni settimana sarà dedicata a un fiore diverso, per un percorso creativo che unisce natura, arte e immaginazione.

Saranno organizzate visite guidate e visite tematizzate alla mostra, esplorando capolavori d’arte antica, moderna e contemporanea e imparando come i fiori abbiano ispirato gli artisti di ogni epoca, fino alle tecnologie più attuali. E poi ancora saranno organizzati laboratori creativi in doppia lingua italiano/inglese e uscite sul territorio e altri giochi.

Le settimane

Le settimane del Chiostro summer art sono le seguenti:

9–13 giugno

16–20 giugno

23–27 giugno

30 giugno – 4 luglio

7–11 luglio

14–18 luglio

21–25 luglio

1–5 settembre

Quanto costa

Il costo settimanale è di 200€ tutto incluso: pasti freschi e due merende al giorno preparati dallo chef della Caffetteria Bistrot Chiostro del Bramante; tutti i materiali laboratoriali; ingressi alla mostra e nei luoghi di visita durante le uscite sul territorio.

Sono disponibili sconti per fratelli o iscrizioni a più settimane. Sono consentite anche iscrizioni per singole giornate, previa disponibilità, al costo di 50€ cad.