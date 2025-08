Nuovi chioschi letterarari in Via delle Terme di Diocleziano: con i libri si trasforma in un vero e proprio “boulevard letterario”.

Un nuovo intervento di rigenerazione urbana nel cuore di Roma, a due passi dalla stazione Termini, ha trasformato Via delle Terme di Diocleziano. Da semplice via di passaggio, infatti, si sta trasformando in un raffinato salotto culturale grazie ai fondi del Giubileo 2025 e a un progetto di riqualificazione più ampio. In Via delle Terme di Diocleziano sono stati infatti installati nuovi chioschi dedicati ai libri, simbolo di una rinascita urbana che valorizza bellezza, cultura e memoria.

Roma: il nuovo “boulevard letterario” con i chioschi dei libri in Via delle Terme di Diocleziano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fino allo scorso anno, Via delle Terme di Diocleziano era fiancheggiata da vecchi chioschi di libri malandati, spesso circondati da degrado, posizionati nei pressi del giardino dedicato ai caduti della battaglia di Dogali.

Oggi quello scenario è stato completamente rivoluzionato. Al loro posto sono sorti infatti 16 nuovi chioschi moderni, eleganti e ordinati, ispirati a quelli storici di Piazza Fontanella Borghese. Il risultato è una nuova area pedonale che si affaccia sui giardini delle Terme, rendendo omaggio al patrimonio storico e culturale della zona.

Il progetto rientra nel più ampio piano di restyling dell’area tra Piazza della Repubblica, Palazzo Massimo e Piazza dei Cinquecento, avviato nel luglio 2023 in vista del Giubileo di quest’anno. Oltre ai nuovi chioschi, sono stati ristrutturati i giardini di Dogali, ampliata l’area pedonale e create nuove aiuole, in modo da regalare ai romani e ai turisti uno spazio urbano più vivibile e accogliente.

Con la riqualificazione di Via delle Terme di Diocleziano, Roma lancia un messaggio chiaro: la cultura può essere protagonista anche nei luoghi di passaggio, tramite una trasformazione delle strade in spazi di socialità e riflessione. I nuovi chioschi, dedicati alla vendita di libri nuovi, usati e rari, non sono solo punti commerciali, ma si fanno presìdi culturali a cielo aperto, capaci di creare un dialogo tra passato e presente.

