A Roma c’è una chiesa dal nome misterioso: Santa Maria Odigitria dei Siciliani. Un simbolo antico che guida i viaggiatori tra fede e storia.

A Roma, nel cuore della città, c’è una chiesa che custodisce un segreto antico e sorprendente, racchiuso già nel suo nome: è Santa Maria Odigitria dei Siciliani. Non è solo un luogo di culto, ma molto di più. È un punto di incontro tra culture e tradizioni lontane. Proprio in questa chiesa, infatti, si cela un simbolo in grado di attraversare i secoli e di parlare ancora oggi a chi è in viaggio, tra fede, storia e mistero.

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Santa Maria Oditrigia dei Siciliani: il segreto nascosto di questa chiesa di Roma

La chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani si trova a Roma, in Via del Tritone, non lontano da Piazza Barberini e Fontana di Trevi. Il termine “Odigitria” affonda le sue radici nel greco Hodegetria, ovvero “colei che indica la via”. Si tratta di un titolo attribuito alla Vergine Maria nell’iconografia bizantina, dove viene rappresentata mentre indica il Bambino come guida e salvezza.

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Non si tratta di una denominazione casuale, ma racchiude un messaggio profondo, legato all’idea di orientamento, sia spirituale che concreto. La chiesa romana, legata alla comunità siciliana, conserva questa tradizione che riflette il passato dell’isola come crocevia tra mondo latino, greco e bizantino, trasformando il luogo in un vero ponte culturale tra Oriente e Occidente.

All’interno della chiesa è custodita una copia dell’icona della Madonna Odigitria, tradizionalmente considerata miracolosa. Secondo la devozione, queste immagini erano viste come guide per chi si metteva in cammino, capaci di “indicare la strada” e proteggere lungo il viaggio.

Non si tratta solo di un simbolo religioso, ma di un elemento carico di significato antropologico: l’icona diventa riferimento, orientamento, sicurezza per i pellegrini e viaggiatori che passano per Roma.

Photo Credits: Alessia Malorgio