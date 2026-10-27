A Roma c’è una chiesa con 35 lampadari di cristallo: tra luci e musica d’organo sembra una sala da ballo. Ma dove si trova?

Forse non lo sapete ma, nel cuore di Roma, si nasconde una chiesa resa speciale da ben 35 lampadari di cristallo sospesi sopra la navata, in grado di trasformarne l’interno in uno scenario degno di una fiaba. Tra riflessi scintillanti e note d’organo, la sensazione è quella di entrare in una sontuosa sala da ballo, più che in un luogo di culto. Un piccolo spettacolo da scoprire, ma dove si trova?

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A Roma, al Celio, c’è una Chiesa piena di lampadari di cristallo: la basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando della basilica dei Santi Giovanni e Paolo, nel rione Celio, a pochi passi da Villa Celimontana e dal Colosseo. Nella navata centrale, oltre 200 lampadine impreziosiscono i lampadari barocchi, solitamente spenti: per vederli accesi è sufficiente un’offerta.

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Non stupisce che la basilica sia una cornice particolarmente amata per i matrimoni. Le sue origini risalgono alla fine del IV secolo, quando sorse su alcuni edifici romani legati, secondo la tradizione, ai martiri Giovanni e Paolo. Nei secoli, restauri e trasformazioni hanno lasciato tracce di epoche e stili differenti.

Ma lo spettacolo non finisce alzando gli occhi verso i cristalli. All’interno si ammirano il soffitto a cassettoni cinquecentesco, un affresco del Pomarancio nell’abside e la Confessio, sotto l’altare. Sotto la basilica si estendono inoltre le Case Romane del Celio, con oltre venti ambienti, affreschi e testimonianze della città antica.

L’ingresso in chiesa è gratuito, mentre la visita ai sotterranei è a pagamento. La basilica si trova in piazza dei Santi Giovanni e Paolo. Per arrivare basta prendere la metro B, scendere a Circo Massimo e proseguire a piedi lungo il Clivo di Scauro.

Photo Credits: Shutterstock

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