L’8 giugno il celebre cocktail bar romano ospita lo chef tre stelle Michelin di Casa Perbellini – 12 Apostoli per un esclusivo percorso tra alta cucina e mixology

Si chiude con una serata d’eccezione l’edizione 2026 delle MidNite Chef, la rassegna che ha trasformato il Nite Kong di Roma in uno dei palcoscenici più interessanti dell’incontro tra alta cucina e cocktail d’autore. Lunedì 8 giugno, il locale guidato da Patrick Pistolesi ospiterà infatti uno degli chef più premiati della gastronomia italiana: Giancarlo Perbellini, tre stelle Michelin alla guida di Casa Perbellini – 12 Apostoli di Verona.

L’appuntamento rappresenta il gran finale della seconda edizione delle MidNite Chef, il format dedicato al food & cocktail pairing che negli ultimi mesi ha portato nella Capitale alcuni dei più importanti protagonisti dell’alta ristorazione italiana.

Giancarlo Perbellini protagonista della serata finale

Chef, imprenditore e innovatore della cucina italiana contemporanea, Giancarlo Perbellini è uno dei pochi professionisti italiani a poter vantare il massimo riconoscimento della Guida Michelin. Nato a Bovolone, in provincia di Verona, ha costruito una carriera lunga oltre quarant’anni fondata sulla valorizzazione delle materie prime, della stagionalità e del territorio, reinterpretati attraverso una tecnica raffinata e uno stile personale.

Per l’occasione porterà a Roma un percorso degustazione in cinque portate che ripercorre alcuni dei suoi piatti più iconici, accompagnati da cocktail creati appositamente dal team del Nite Kong.

Il menu tra piatti signature e cocktail d’autore

La cena si aprirà con “Il mio wafer”, una raffinata combinazione di tartare di branzino, caprino e liquirizia, abbinata al cocktail Canova. Seguirà il “Monaka tartare di gamberi”, ispirato alla tradizione giapponese e accompagnato da un drink a base di St. Germain e Grey Goose Vodka.

Tra le proposte più sorprendenti anche l’Acciuga caramellata alla menta, servita con il cocktail Green dalle note erbacee e affumicate, e uno Spaghetto al pomodoro che promette di andare ben oltre la semplicità apparente del piatto simbolo della cucina italiana.

Gran finale con “Porca l’oca”, uno dei cavalli di battaglia dello chef veronese, che unisce pancia di maiale, foie gras, menta e aceto balsamico in un equilibrio di sapori intenso e originale.

MidNite Chef, il successo del format ideato da Patrick Pistolesi

Nata come un esperimento creativo, la rassegna MidNite Chef è diventata in breve tempo uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di gastronomia e mixology. L’idea è quella di creare un dialogo tra chef e bartender, costruendo un racconto gastronomico in cui piatti e cocktail diventano parti complementari della stessa esperienza.

«Il food pairing non è una regola, è un incontro: tra la visione dello chef e quella del bartender, tra il fuoco e il ghiaccio, tra il sapore e la notte», spiega Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e Nite Kong.

Nel corso di questa seconda edizione sono passati dalla cucina del Nite Kong nomi prestigiosi come Carlo Cracco, Domenico Stile, Vania Ghedini, Davide Guidara, Edoardo Fumagalli, Nicola Somma e Valentino Cassanelli, confermando la crescita del progetto e il suo ruolo nel panorama gastronomico nazionale.

Nite Kong, il locale romano che unisce design, cocktail e spettacolo

A pochi passi dal celebre Drink Kong, il Nite Kong rappresenta la visione più immersiva e sperimentale di Patrick Pistolesi. Nato nel 2023, il locale propone un’esperienza che unisce design futuristico, proiezioni artistiche, musica e mixology di alto livello.

Ogni dettaglio è studiato per coinvolgere gli ospiti in un viaggio multisensoriale che va oltre la semplice cena o il cocktail, trasformando ogni appuntamento in una vera performance contemporanea.

Informazioni utili

Evento: MidNite Chef con Giancarlo Perbellini

Data: 8 giugno 2026

Luogo: Nite Kong, Roma

Orario: dalle 21.30

Costo: 150 euro a persona

Prenotazione: obbligatoria

Un’occasione unica per vivere una delle esperienze gastronomiche più esclusive dell’estate romana, tra cucina stellata, cocktail d’autore e l’atmosfera inconfondibile del Nite Kong.