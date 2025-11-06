ROMA, 6 novembre 2025 – Roma accoglie Robert De Niro. L’attore americano, 82 anni, è arrivato oggi nella Capitale per una due giorni di celebrazioni che uniscono cinema, cultura e ospitalità di lusso. Tra oggi e domani, De Niro sarà protagonista di diversi appuntamenti che toccheranno luoghi simbolo della città: dal Campidoglio, dove riceverà un riconoscimento ufficiale – la lupa capitolina- , a Via Veneto, dove si inaugura il suo primo Nobu Hotel in Italia, con annesso ristorante di cui è co-proprietario.

Proiezione speciale di “C’era una volta in America”

Domani, venerdì 7 novembre alle ore 15.00, De Niro incontrerà il pubblico al The Space Cinema Moderno per introdurre, insieme a Walter Veltroni, la proiezione in versione restaurata 4K di C’era una volta in America, capolavoro diretto da Sergio Leone nel 1984.

L’iniziativa, organizzata da Alice nella città, è dedicata ai giovani e alle scuole di cinema e chiuderà ufficialmente la prima edizione del Fuori Sala, il nuovo format ideato dal festival e sostenuto da Roma Capitale, Fondazione Roma & Partners, Associazione Via Veneto e altre realtà territoriali.

Distribuito da Lucky Red e Leone Film Group, il film torna in sala come tributo alla carriera di uno dei più grandi attori viventi, interprete indimenticabile di Noodles, protagonista della pellicola di Leone.

Il debutto del Nobu Hotel Roma

Nel pomeriggio di venerdì, De Niro sarà poi protagonista dell’atteso opening del Nobu Hotel Roma, il primo in Italia del brand internazionale fondato insieme allo chef Nobu Matsuhisa e a Meir Teper.

L’hotel di lusso e il ristorante aprono i battenti in Via Vittorio Veneto, restituendo nuova vitalità all’iconica strada della Dolce Vita e confermando la rinascita del distretto romano dell’ospitalità d’eccellenza.

Viabilità: modifiche in Via Veneto

In occasione dell’iniziativa “Roma celebra De Niro”, il Comune di Roma ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione:

dalle ore 09:00 di oggi, 6 novembre, fino alle cessate esigenze del 7 novembre, divieto di transito in Via Vittorio Veneto nel tratto e verso da Via Boncompagni a Via Sardegna;

dalle ore 18:00 alle ore 21:00 di oggi, divieto di transito in entrambi i sensi di marcia sullo stesso tratto.

Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare percorsi alternativi.