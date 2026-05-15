In occasione della Giornata della Ristorazione 2026, il ristorante Osare celebra il valore dell’ospitalità italiana e della convivialità con un pairing d’autore che racconta l’incontro tra tecnica, sensibilità gastronomica e materie prime d’eccellenza.

Situato in zona Porta Pia, il locale si è rapidamente imposto nel panorama gastronomico capitolino grazie a una proposta contemporanea e identitaria, capace di rompere gli schemi attraverso originali combinazioni tra carne e pesce. A pochi mesi dall’apertura, Osare ha già conquistato il pubblico romano con una cucina creativa e audace, fondata sulla ricerca tecnica, sull’equilibrio dei sapori e su accostamenti inediti.

Per celebrare questa speciale ricorrenza, lo chef Michele Giovannini firma un piatto elegante e distintivo: coniglio ripieno di scampo su salsa parmentier. Una preparazione che mette in dialogo due proteine apparentemente lontane, unite invece in un equilibrio armonioso e contemporaneo.

Il coniglio, marinato con erbe aromatiche e cotto lentamente fino a raggiungere una consistenza morbida e succosa, racchiude la delicatezza dello scampo, mentre la salsa parmentier di patate dona cremosità e profondità al piatto. A completare la ricetta, una intensa demi-glace di coniglio amplifica le sfumature aromatiche della preparazione.

Ad accompagnare il piatto è il pairing studiato dal maitre Omar Staniscia: il Monsignore Nero Buono IGT della cantina I Lori.

Un rosso dal colore rubino intenso, caratterizzato da sentori di piccoli frutti rossi, vaniglia, chiodi di garofano e leggere note di sottobosco e tabacco tostato. Al palato risulta caldo, avvolgente e persistente, con tannini eleganti e una buona freschezza capace di accompagnare con equilibrio sia la delicatezza dello scampo sia la struttura della carne.

“La Giornata della Ristorazione rappresenta un momento importante per celebrare il lavoro quotidiano di chi fa accoglienza e cultura attraverso il cibo. Con questo piatto abbiamo voluto raccontare il dialogo tra elementi diversi che convivono in armonia, proprio come accade nella grande cucina italiana”, commenta lo chef Michele Giovannini.

La Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE-Confcommercio, coinvolge migliaia di ristoranti in Italia e all’estero con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dell’ospitalità italiana, il ruolo sociale della tavola e la qualità della filiera agroalimentare.