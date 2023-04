Torna il programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin 2023, per una nuova edizione. Aperti i casting per selezionare i partecipanti, rivolti esclusivamente ai maggiorenni.

Torna il programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin 2023, per una nuova edizione. Aperti i casting per selezionare i partecipanti, rivolti esclusivamente ai maggiorenni.

LEGGI ANCHE – Vip a Roma: ecco i quartieri più gettonati dalle star

La nuova edizione

Al via i casting per la nuova edizione di Ciao Darwin, il celebre programma televisivo di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. I conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono alla ricerca di numerose personalità che prenderanno parte al programma in una serie di sfide.

I casting sono rivolti a chiunque provenga dalla zona di Roma ed esclusivamente maggiorenni. La data stabilita per i provini è quella del 13 Aprile 2023.

Ciao Darwin 2023, a chi sono rivolti i casting?

In particolare le figure che si stanno cercando per l’edizione 2023 di Ciao Darwin sono:

Cantanti e musicisti di musica melodica italiana

Mamme over 40

Lavoratori (mestieri usuranti)

Modelli e modelle

Persone di fede

Tradizionalisti

Taglie forti uomo/donna

Pigri

Gamers

Chi pratica occultismo, olismo, esoterismo

Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare

Traditi in amore

Persone stravaganti e anticonformiste

Chiunque altro voglia partecipare a Ciao Darwin!

Per partecipare alle selezioni basterà mandare una mail a a.papa@sdl2005.it con le seguenti informazione: dati anagrafici, recapito telefonico, una vostra fotografia con la dichiarazione liberatoria Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv.

Si ricorda che i casting sono rivolti esclusivamente alle persone maggiorenni.