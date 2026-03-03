Roma: a solo un’ora di macchina dalla Capitale c’è un castello da fiaba con un affascinante giardino segreto. Sembra d’essere in Bridgerton.

Ma voi lo sapevate che a solo un’ora da Roma c’è un luogo che sembra uscito da una serie in costume: un castello da fiaba immerso nel verde, con sale affrescate e un giardino segreto considerato tra i più belli d’Europa. Un angolo di Tuscia nel quale storia, eleganza e mistero si intrecciano, regalando l’idea di un viaggio nel tempo – come in un episodio di Bridgerton – a pochi chilometri dalla Capitale.

Tra Bridgerton e nobiltà vera: il fascino da fiaba del Castello Ruspoli e del suo giardino segreto, a un’ora da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando del Castello Ruspoli di Vignanello, in provincia di Viterbo, che ha riaperto alle visite a fine febbraio. Nato come rocca difensiva nell’853 per volontà dei monaci benedettini, nei secoli si è trasformato in una raffinata dimora nobiliare.

Entrare nelle sue sale significa attraversare ambienti ancora “vivi”: il Piano Nobile custodisce affreschi, arredi d’epoca, ritratti e armature, mentre la biblioteca racconta secoli di storia familiare. Qui non si respira l’atmosfera statica di un museo, ma quella di una residenza che riesce a conservare ancora memoria e identità. Non mancano i dettagli suggestivi, come i “Connutti”, passaggi sotterranei che collegavano la fortezza al borgo, e le leggende legate a Giulia Farnese, che contribuiscono ad amplificare il fascino del luogo.

Il vero colpo di scena è però il suo giardino rinascimentale, considerato tra i più belli del Lazio, d’Italia e d’Europa. Progettato nel 1610 da Ottavia Orsini, figlia di Vicino Orsini (ideatore del Sacro Bosco di Bomarzo), il parterre si compone di dodici aiuole di bosso disposte in perfetta geometria.

Le siepi disegnano le iniziali di Ottavia e dei suoi figli, trasformando lo spazio in un autentico “giardino parlante”. Dall’alto, affacciandosi alle finestre del Piano Nobile, la simmetria del verde crea un effetto scenografico sorprendente, da non perdere assolutamente.

Photo Credits: Shutterstock