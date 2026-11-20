Nel cuore di Roma, sopra il Foro di Augusto, sorge una casa che custodisce oltre mille anni di storia. Quali segreti nasconde al suo interno?

Avete mai notato che, nel cuore di Roma, proprio sopra il Foro di Augusto, c’è una casa che custodisce un sorprendente viaggio attraverso il tempo? Dietro le sue mura, a pochi passi dai monumenti più celebri della Capitale, si nascondono tracce che ci raccontano oltre mille anni di storia. Ma di quale casa si tratta? E cosa si può scoprire al suo interno?

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La Casa dei Cavalieri di Rodi: mille anni di storia sopra il Foro di Augusto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel rione Monti, in Piazza del Grillo, sorge la Casa dei Cavalieri di Rodi, un edificio straordinario costruito sulle strutture dell’antico Foro di Augusto.

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La sua storia comincia nel IX secolo, quando alcuni monaci basiliani realizzarono una chiesa e un monastero sopra i resti del Tempio di Marte Ultore. Intorno al 1230, il complesso passò ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, conosciuti successivamente come Cavalieri di Rodi e di Malta.

Nel 1466, il cardinale Marco Barbo promosse importanti restauri, trasformando l’edificio in una raffinata residenza rinascimentale. Nel Cinquecento arrivarono le suore Domenicane, che vi rimasero fino alle demolizioni degli anni Trenta del Novecento.

Oggi la Casa conserva alcuni ambienti sorprendenti. La loggia a otto arcate, decorata con affreschi attribuiti alla cerchia di Andrea Mantegna, offre un panorama spettacolare sui Fori Imperiali. All’interno si incontrano il Salone d’Onore, la Sala Bizantina e ambienti con soffitti lignei e antiche decorazioni. La Cappella di San Giovanni Battista, invece, è ricavata nell’atrio di una dimora romana.

Dal 1946, il complesso è nuovamente in uso all’Ordine di Malta. La casa è visitabile di martedì e giovedì, alle 9.30 e alle 11.30, esclusivamente in gruppi accompagnati di massimo 25 persone. L’ingresso è gratuito per i residenti a Roma e nell’area metropolitana.

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