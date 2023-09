L’inaugurazione di Mondo Convenienza al Dima Shopping di Via della Bufalotta porta con sé una casa capovolta, visitabile gratuitamente.

L’inaugurazione di Mondo Convenienza al Dima Shopping di Via della Bufalotta porta con sé una casa capovolta, visitabile gratuitamente.

La casa capovolta di Via della Bufalotta

Ci troviamo nel cuore di Via della Bufalotta a Roma, all’ingresso del centro commerciale Dima Shopping, in recente espansione. Infatti, alcuni noti brand si sono da poco interessati al punto vendita di Via della Bufalotta, acquistando uno spazio al suo interno. Uno di questi è proprio Mondo Convenienza, che ha deciso di rendere unica la sua inaugurazione.

Il 2 settembre 2023, per l’appunto il giorno dell’inaugurazione di Mondo Convenienza al Dima Shopping, è apparsa nel cortile del centro commerciale una casa capovolta. La casa, costruita appositamente da Mondo Convenienza, è letteralmente un mondo alla rovescia.

Casa capovolta, credits: Matteo Glendening

All’ingresso si trova una cucina attaccata al soffitto, con tanto di lavandini, frigorifero e altri mobili. Allo stesso modo si presenta il salotto con la televisione, il divano e la poltrona sospesi sopra le teste dei visitatori. Si prosegue con una camera da letto, un bagno e persino un garage. Immaginate una macchina appesa sul soffitto.

L’effetto ottico che si crea nella casa capovolta è sensazionale. Con la giusta angolazione si possono generare dei video paradossali all’interno di un ambiente incredibilmente particolare.

Le modalità di accesso

L’accesso nella casa capovolta del Dima Shopping è completamente gratuito. La visita dura circa quindici minuti e si tratta di un piccolo salto in una dimensione fuori dal comune. Durante la visita, i commessi ti offriranno la possibilità di scattare una foto con una polaroid per vedere riflesso il particolare effetto ottico della casa capovolta.

Casa capovolta, credits: Matteo Glendening

La visita è assolutamente consigliata, per vivere un’esperienza alla rovescia, per uscire dalla monotonia almeno per 15 minuti nel corso di una giornata.