Roma Carta Identità Elettronica: open day sabato 7 Maggio

Prosegue la campagna di Roma Capitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’identità elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio. Sabato 7 […]

Prosegue la campagna di Roma Capitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’identità elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio.

Sabato 7 Maggio 2022 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV.

Municipio IX: la sede di Via Ignazio Silone sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 15.30

Municipio XIV: la sede di Piazza di S.Maria della Pietà 5 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Nella stessa giornata sono in funzione anche i 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Saranno aperti unicamente sabato 7 maggio dalle 8.30 alle 16.30

Il Sindaco Roberto Gualtieri aveva già annunciato che sarebbe stati organizzati altri open day con l’obiettivo di ridurre i tempi d’attesa che spesso raggiungono anche i 3 mesi. Anche in questa occasione sarà necessaria la prenotazione per evitare le lunghe file della scorsa volta.



Per prenotarsi bisogna andare sul sistema di prenotazione Agenda CIE al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ nella giornata del 6 maggio, dalle ore 9 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Al momento della prenotazione verrà rilasciato un ticket da esibire poi durante l’open day, insieme ad una fototessera, ad una carta di pagamento elettronico o anche insieme al vecchio documento.

Le giornate destinate al rilascio delle carte d’identità non finiranno qui. Il Campidoglio infatti dichiara che nei prossimi mesi verranno organizzati ulteriori open day per i cittadini che coinvolgeranno sempre più municipi.