Roma carta d’identità elettronica secondo open day: i municipi coinvolti e quando prenotare

Sabato 9 aprile si potrà infatti fare la richiesta per l’emissione o il rinnovo della carta d’identità

Prosegue la campagna di Roma Capitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’identità elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio. Saranno circa 49 gli sportelli che faranno un’apertura straordinaria per l’espletamento rapido delle pratiche. Sabato 9 aprile si potrà infatti fare la richiesta per l’emissione o il rinnovo della carta d’identità presso gli sportelli dell’Anagrafe dei Municipi II, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e nei tre chioschi di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, aperti anche domenica mattina.

Il Sindaco Roberto Gualtieri aveva già annunciato che, in seguito al primo open day dello scorso 2 aprile, sarebbe stato organizzato un secondo appuntamento con l’obiettivo di ridurre i tempi d’attesa che spesso raggiungono anche i 3 mesi. Ma stavolta sarà necessaria la prenotazione per evitare le lunghe file della scorsa volta.

Per prenotarsi bisogna andare sul sistema di prenotazione Agenda CIE al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ nella giornata di venerdì 8 aprile a partire dalle ore 9 fino ad esaurimento disponibilità. Al momento della prenotazione verrà rilasciato un ticket da esibire poi durante l’open day, insieme ad una fototessera, ad una carta di pagamento elettronico o anche insieme al vecchio documento.

Le giornate destinate al rilascio delle carte d’identità non finiranno qui. Il Campidoglio infatti dichiara che nei prossimi mesi verranno organizzati ulteriori open day per i cittadini che coinvolgeranno sempre più municipi.

Ecco tutte le indicazioni e gli orari di apertura degli sportelli per l’open day del 9 aprile:

Municipio II: le sedi di via Dire Daua 11, via Catania 70 (Mercato), via Goito 35 saranno aperte sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 14

Municipio IV: la sede di via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 16.30

Municipio VII: la sede di piazza di Cinecittà 11 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 16.30

Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 15.30

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 15.30. Oltre alla partecipazione al click day, nello stesso giorno saranno svolte operazioni di recupero delle file pregresse

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 13.30.

Municipio XIII: la sede di via Aurelia 470 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30. Dalle ore 12.30 alle 16.30 le postazioni saranno attive per il recupero delle file pregresse

Municipio XIV la sede di S. Maria della Pietà 5 – Padiglione 29 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 9.00 alle 16.00

Giorni e orari apertura dei chioschi: piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune: sabato nella fascia oraria 8.30-16.30, domenica 8.30-12.30

Articolo di Elisabetta Di Cicco