Roma è un museo a cielo aperto e in pochi sanno che alcune delle opere più straordinarie di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, si possono ammirare del tutto gratis e senza pagare alcun biglietto d’ingresso. Non nei musei, ma proprio nei luoghi per cui furono concepite: le chiese della città. Qui, tra altari e cappelle, il genio del Seicento rivive nella sua collocazione originaria, esaltato dalla luce naturale che filtra tra le navate. Il chiaroscuro drammatico, cifra stilistica dell’autore, acquista così un’intensità unica e autentica, per un’esperienza in grado di coniugare spiritualità, arte e storia, accessibile a tutti gratuitamente.

