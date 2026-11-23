Il 6 dicembre 2026 la Galleria Borghese apre gratis: un’occasione per ammirare i capolavori di Caravaggio, Bernini e Canova a Roma.

Uno dei luoghi d’arte più belli di Roma potrà finalmente essere ammirato da vicino in tutto il suo splendore: domenica 6 dicembre 2026 sarà possibile entrare gratuitamente in uno dei musei più belli della Capitale, dove godersi i capolavori di artisti come Caravaggio, Bernini e Canova. Stiamo parlando ovviamente della Galleria Borghese. Il luogo perfetto per concedersi una giornata all’insegna della bellezza.

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Il 6 dicembre si entra gratis alla Galleria Borghese. Da Caravaggio a Canova: cosa vedere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Galleria Borghese la conosciamo tutti: è una villa seicentesca immersa nel verde di Villa Borghese che aderisce alla “domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei statali ogni prima domenica del mese.

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Nelle sue venti sale si possono ammirare capolavori senza tempo il Ragazzo con canestra di frutta, la Madonna dei Palafrenieri e il David con la testa di Golia di Caravaggio.

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Non mancano le sculture di Gian Lorenzo Bernini, tra cui Apollo e Dafne e Il ratto di Proserpina, e la Paolina Borghese di Antonio Canova. Tra le opere presenti figurano anche alcuni dipinti di Raffaello e Tiziano, in un patrimonio proveniente dalla collezione del cardinale Scipione Borghese, nipote di Paolo V.

Per visitare gratuitamente il museo domenica 6 dicembre 2026 è però obbligatorio prenotare. I biglietti gratuiti saranno disponibili giovedì 26 novembre, dalle 12, sulla piattaforma ufficiale Musei Italiani.

La Galleria Borghese è aperta dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 17:45. Le visite si svolgono in turni della durata massima di due ore.

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