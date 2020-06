Roma, Cappella ‘vivente’ all’Orto Botanico: piante, alberi e musica generata dall’acqua

All’Orto Botanico di Roma, nel cuore di Trastevere, sarà inaugurata venerdì 5 giugno “The living Chapel”, una cappella vivente realizzata con materiale di riciclo e rivestita interamente da piante e giovani alberi e dotata di un sistema musicale generato dall’acqua.

La cerimonia che avrà luogo nella Giornata mondiale dell’Ambiente, sarà presenziata dal rettore Eugenio Gaudio, dal direttore dell’Orto botanico Fabio Attorre, dal consigliere di ambasciata – Ministero degli Esteri – Andrea Macchioni e dal presidente del Comitato nazionale verde pubblico – Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, Massimiliano Atelli.

Il pubblico interessato potrà seguire la diretta dell’evento sul canale Facebook della manifestazione.

Al lancio della Living Chapel parteciperanno i partners e le organizzazioni delle Nazioni Unite che hanno contribuito alla realizzazione e allo sviluppo della Living Chapel tra cui, Dicastero per il Servizio e lo Sviluppo Umano Integrale, FAO, Mountain Partnership, Faith for Earth, UNEP.

L’incontro sarà trasmesso in streaming con pochi relatori fisicamente presenti all’Orto Botanico. Il pubblico che sarà collegato online, includerà giovani, accademici, attivisti ambientali, colleghi delle Nazioni Unite, diplomatici, membri della Mountain Partnership e media.

Il progetto The Living Chapel è stato ideato dal compositore australiano-canadese Julian Darius Reviel che, con l’aiuto di 100 studenti volontari, ha voluto ricreare la “Porziuncola” di San Francesco ad Assisi.

La struttura in alluminio riciclato è stata ricoperta da tremila piante ornamentali permanenti e da migliaia di giovani alberi provenienti dalle foreste del centro Europa e da una collezione di frutti antichi originari dell’Umbria.

Sono state inoltre create delle installazioni sonore realizzate con barili di petrolio riciclati e rigenerati in strumenti musicali che, animati da un flusso di gocce d’acqua, creano una sinfonia musicale continua, realizzando così un luogo di profonda armonia tra natura, musica, arte, architettura e umanità.

Al termine dell’estate la struttura sarà smontata e gli alberi saranno donati per il recupero di aree verdi e per la creazione di nuovi giardini.

Il progetto è ispirato al programma delle Nazioni unite, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, e all’Enciclica ‘Laudato Si’, ed è costituito da un team internazionale di architetti, musicisti e artisti. The Living Chapel diventerà parte del movimento dell’UNEP, One Trillion Tree.

Sarà possibile visitare La Cappella vivente nelle giornate di apertura dell’Orto botanico: dal lunedì alla domenica 9.00-18.30 Prenotazione obbligatoria (preferibilmente tramite email all’indirizzo ortobotanicoroma@yahoo.com o tel. 06 49917135 dalle ore 9.00 alle 17.00)