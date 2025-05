Il 6 giugno all’Aranciera dell’Orto Botanico l’evento conclusivo di “Arte, Natura e Didattica”, con la presentazione della nuova app Greenscovery e una mostra fotografica dedicata all’educazione ambientale delle nuove generazioni.

Il 6 giugno, all’Orto Botanico di Roma, si celebra l’evento conclusivo della terza edizione di AND – Arte, Natura e Didattica, un progetto che punta tutto sulle nuove generazioni, sul loro legame con l’ambiente e sull’educazione alla sostenibilità. Dalle 11, l’Aranciera ospiterà studenti, docenti, giornalisti e istituzioni per una mattinata all’insegna della scoperta e del verde, con tante novità e sorprese.

LEGGI ANCHE – ‘Suonare la città’, musica alla Garbatella e gran finale con Alvin Curran al Teatro Palladium

In una città che vanta il 67% del territorio comunale coperto da parchi, giardini, ville storiche e aree naturali protette, il verde urbano non è solo uno scenario da cartolina, ma un vero e proprio patrimonio da conoscere, vivere e tutelare. Con questo spirito nasce AND, ideato da Arkage in collaborazione con l’Orto Botanico e con il sostegno di Silver Fir: un percorso formativo, artistico e ambientale dedicato alle scuole del IX Municipio di Roma, che ogni anno coinvolge decine di classi in attività esperienziali e laboratori immersi nel verde.

AND 2025, presentata l’app Greenscovery

Durante l’evento del 6 giugno verrà lanciata Greenscovery, un’app gratuita pensata per riscoprire con occhi nuovi la Roma più green: 27 cuori verdi tra ville, giardini e parchi raccontati con 400 schede, oltre 1000 fotografie, 165 specie arboree, 39 animali e 181 monumenti, tutti geolocalizzati. Pensata per cittadini e turisti, l’app offre un’esperienza coinvolgente e accessibile per imparare a leggere il paesaggio urbano e la sua biodiversità.

Tra le iniziative in programma anche la mostra fotografica “La natura dei bambini” di Anna Di Paola, visitabile fino al 18 giugno: un racconto per immagini che documenta l’esperienza educativa di bambini e bambine alle prese con l’arte di disegnare gli alberi, affiancati dall’artista Ria Lussi e dai botanici Roberto Valenti e Fabio Francesconi. In parallelo, gli scatti dei bambini del villaggio di Antintoro in Madagascar – protagonisti del progetto We Work It Works – creano un dialogo tra territori e culture, uniti dalla stessa urgenza di costruire un futuro più consapevole.

Come in ogni edizione, AND promuove una visione di città dove l’ambiente non è separato dalla vita quotidiana, ma è parte integrante dell’educazione, dell’arte, della scienza e del benessere sociale. Non a caso, fa parte del più ampio progetto eUrban – The Evolution in Rome, pensato per mettere in sinergia comunità, innovazione e sostenibilità.

A chiudere la giornata, verrà presentata anche la “Biblioteca degli Alberi”, una raffinata selezione di 100 volumi dedicati all’arte botanica, che quest’anno verrà donata alla Vaccheria, spazio espositivo molto frequentato del IX Municipio.

E per chi parteciperà all’evento del 6 giugno, sarà possibile visitare l’Orto Botanico con guide botaniche d’eccezione: una passeggiata tra piante rare, giardini segreti e biodiversità antica, alla scoperta di un luogo magico nel cuore di Trastevere dove ogni foglia racconta una storia.

Un’occasione unica per scoprire il volto più verde, educativo e poetico della Capitale.