Piccola gaffe sul gruppo WhatsApp di Roma Capitale: dopo l’aggiornamento ufficiale spuntano due messaggi imprevisti, poi subito cancellati.

Il gruppo WhatsApp ufficiale di Roma Capitale, utilizzato regolarmente per informare cittadini e pendolari su mobilità, lavori stradali e aggiornamenti di servizio, nelle ultime ore è finito al centro di un piccolo caso curioso a causa di una gaffe. Dopo un normale aggiornamento informativo, nel canale sono apparsi due messaggi inaspettati che non potevano far altro che sorprendere tutti gli iscritti. Nulla di grave, però: una svista durata pochi secondi, che non è passata inosservata. Ma cosa è successo davvero?

Roma Capitale: la gaffe divertente sulla chat del gruppo WhatsApp

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’episodio risale a ieri, 8 dicembre, giornata dell’Immacolata. Il primo messaggio, programmato con l’elenco delle modifiche alla viabilità di oggi — 9 dicembre — era perfettamente in linea con lo stile istituzionale del canale: link utili, elenco puntuale e tono informativo. Subito dopo, però, sono comparsi due brevi messaggi di tono colloquiale e decisamente romano: “me prudono le mani” e “maglio che chiudo”.

Il testo è rimasto online pochi istanti: appena notato, è stato rimosso. Tuttavia, come mostrano

diversi screenshot circolati tra gli iscritti, diversi utenti hanno fatto in tempo a reagire con delle emoji divertite, trasformando la svista in un momento di leggerezza condivisa.

Anche perché “prudere le mani” può assumere diversi significati: voglia di picchiare qualcuno, oppure – a seconda se tocchi alla mano destra o sinistra – soldi in arrivo o difficoltà da affrontare.

Ad ogni modo, situazioni di questo tenore non sono rare nella comunicazione digitale: dall’errore di destinatario all’invio sul canale sbagliato, molti enti e aziende si sono trovati in casi analoghi. Un piccolo errore umano che può capitare a tutti e che in un contesto sempre più mediato da automatismi e programmazioni, non è nulla di compromettente. Anche perché è stato immediatamente corretto.

