La Roma torna in campo per il secondo test della preparazione estiva. Dopo il netto 6-0 contro il Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta il Cannes in un’amichevole che servirà a mettere altri minuti nelle gambe e a testare i primi meccanismi di gioco in vista della nuova stagione.
Il calcio d’inizio è in programma domenica 26 luglio alle ore 17.30 allo Stade Pierre de Coubertin.
Roma-Cannes: probabili formazioni
Per la sfida contro il Cannes, Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Paulo Dybala alle spalle del nuovo acquisto Donyell Malen. Sulle corsie esterne spazio a Rensch e Angelino, mentre in mezzo al campo Bah dovrebbe affiancare Cristante. Ancora assenti diversi nazionali, che si stanno aggregando gradualmente al gruppo dopo gli impegni estivi.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Dove vedere Roma-Cannes in tv e streaming
L’amichevole Cannes-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Per seguire l’incontro sarà necessario essere abbonati alla piattaforma e accedere all’app di DAZN tramite smart TV oppure da dispositivi come smartphone, tablet, PC o console di gioco.
La partita non sarà trasmessa in chiaro né su altri canali televisivi.
Roma-Cannes: data e orario
- Partita: Cannes-Roma
- Data: domenica 26 luglio 2026
- Orario: 17.30
- Stadio: Stade Pierre de Coubertin
- Diretta TV: DAZN
- Streaming: DAZN tramite app e sito ufficiale.