Nelle vicinanze di Roma vi è un campo di zucche aperto a grandi e piccoli con tanti laboratori, eventi per imparare tutto sul frutto arancione

Tra poco più di un mese è Halloween e per preparaci al meglio torna il Pumpkin Patch, un campo di zucche aperto a tutti che si trova a 40 minuti da Roma. Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, ecco quali sono le novità per la stagione che sta per iniziare: grandi e piccini potranno imparare tante cose sul frutto arancione.

Campo di zucche a Roma, dove si trova e di cosa si tratta

Il 16 settembre 2023 aprirà per il secondo anno consecutivo il Pumpkin Patch, un campo di zucche a Nord di Roma, nello specifico a Sacrofano.

Si tratta di un’iniziativa che ha preso piede ad autunno 2022 quando un gruppo di persone hanno pensato di dare vita ad un’attività in stile americano dove grandi e piccoli hanno la possibilità di divertirsi, scattare tante foto come ricordo e imparare tante cose sul frutto. Si chiama, infatti, la Fattoria della Zucca.

All’interno dell’area vi sono percorsi naturalistici, animali e street food. I bambini potranno partecipare ai laboratori, visitare la fattoria e conoscere molte creature. Gli adulti, invece, avranno la possibilità di realizzare ghirlande e centri tavola da portare a casa.

Lo scorso anno è stato un successo, per tale motivo, gli organizzatori vogliono regalare un’esperienza ancora più suggestiva a chiunque volesse partecipare.

L’annuncio degli organizzatori sui social

Come hanno annunciato gli organizzatori sull’account ufficiale di Instagram, quest’anno non mancheranno tante novità e visto il successo del 2022, i gestori del posto richiedono:

Stiamo lavorando a una Fattoria della Zucca ancora più grande e divertente e per questo siamo alla ricerca di altri collaboratori da inserire nel team e associazioni, artisti, artigiani che condividono il nostro progetto e sono interessati a farne parte attivamente. Scrivi a info@fattoriadellazucca.com inviando il tuo cv con foto se vuoi entrare nel nostro team.

Campo di zucche a Roma: orari e biglietti

Il Pumpkin Patch sarà aperto dal 16 settembre al 1° novembre 2023 con i seguenti orari: nel fine settimana dalle 9.30 alle 17.30. I laboratori inizieranno alle ore 10:00 ed avranno luogo ogni mezz’ora/ora. Salvo aggiornamenti, il prezzo del biglietto è di circa 11 euro.

FOTO: SHUTTERSTOCK