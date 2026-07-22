A un’ora da Roma c’è il cammino più piccolo d’Italia: 20 km tra borghi etruschi, natura e tradizioni della Tuscia.

A circa un’ora da Roma si nasconde un percorsosuggestivo ed estremamente affascinante, ideale per chi desidera avvicinarsi al trekking senza affrontare percorsi interminabili: è considerato il cammino più piccolo d’Italia e racchiude in appena 20 chilometri borghi antichi, testimonianze etrusche e paesaggi naturali. Un’esperienza accessibile ma ancora incredibilmente autentica, che si può vivere lentamente tra sentieri, storia e tradizioni della Tuscia.

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Il Cammino dei Tre Villaggi a due passi da Roma è il più piccolo d’Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Cammino dei Tre Villaggi è un percorso ad anello che collega Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano e Blera. Nato nel 2021 su iniziativa dell’associazione Freedom APS, permette di attraversare boschi, pascoli, colline argillose e profonde forre modellate dai torrenti.

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Lungo il tragitto si incontrano il Parco regionale Marturanum, necropoli etrusche, vie cave scavate nel tufo, cascate, antichi mulini, ponti romani e punti panoramici. Il percorso classico misura circa 20 chilometri, mentre la variante ciclabile arriva a 45. Può essere completato in giornata oppure suddiviso in due o tre tappe.

Il punto di partenza e arrivo è Villa San Giovanni in Tuscia, piccolo centro situato tra la via Clodia e la Cassia. Il cammino prosegue verso Barbarano Romano, borgo costruito su un pianoro tufaceo, e raggiunge infine Blera, celebre per le necropoli rupestri.

I partecipanti ricevono una credenziale sulla quale raccogliere i timbri dei luoghi visitati e, alla conclusione, il testimonium di “Viandante etrusco”.

Si accede su prenotazione, che deve essere effettuata almeno il giorno precedente. Sono consigliati scarpe da trekking, bastoncini da cammino, almeno un litro e mezzo d’acqua e abbigliamento adatto alla stagione. I periodi migliori per visitarlo sono primavera e autunno, quando le temperature sono più miti e non afose.

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