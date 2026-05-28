Roma affronta l’estate 2026 tra caldo intrappolato in città, notti afose ed eventi meteo estremi sempre più frequenti.

Roma si prepara ad entrare nell’estate 2026 con un segnale che non riguarda più soltanto le previsioni del tempo, ma il modo stesso in cui la città vivrà il caldo e gli eventi meteo estremi. Le temperature che restano intrappolate tra palazzi, asfalto e superfici impermeabili, le notti sempre più difficili da smaltire e le piogge improvvise che mettono sotto pressione strade e servizi raccontano una trasformazione ormai concreta. La Capitale, insieme ad altre grandi città italiane, è tra i luoghi dove questi fenomeni si concentreranno con maggiore evidenza.

Estate 2026: Roma tra caldo urbano, eventi estremi e notti tropicali

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Rapporto annuale Istat 2026 fotografa un’Italia urbana sempre più esposta: nei capoluoghi di regione aumentano le temperature medie, le anomalie termiche e gli episodi di precipitazioni intense. Dal 1997, con poche eccezioni, le anomalie annuali di temperatura risultano positive; nel 2022 e nel 2023 si è raggiunto il valore medio annuo più alto della serie storica.

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Il problema, in estate, diventa soprattutto notturno. Le “notti tropicali”, quelle in cui la minima non scende sotto i 20 gradi, impediscono alla città di raffreddarsi davvero. Tra cemento, traffico e palazzi, il calore si accumula e pesa su anziani, lavoratori all’aperto e famiglie che vivono in case poco isolate.

Roma figura con Milano e Genova tra le città italiane con il maggior numero di eventi meteo estremi registrati. Tra il 2000 e il 2024, l’Istat conta 86 episodi di alluvioni e allagamenti nei capoluoghi di regione e 188 nelle 69 città considerate dall’indagine ambientale urbana.

Il paradosso è che non piove necessariamente di più: spesso piove peggio. Lunghi periodi secchi possono alternarsi a temporali intensi, difficili da assorbire per reti di drenaggio vecchie, suoli impermeabilizzati e quartieri molto densi. Per Roma, l’estate che arriva significa quindi caldo persistente, notti più pesanti e una maggiore vulnerabilità agli episodi improvvisi.

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