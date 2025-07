Dal 2 luglio al 12 ottobre, un viaggio colorato alla scoperta dei tesori nascosti (e non) della Capitale: musei, cinema all’aperto, rassegne e spettacoli. Tutto gratis, tutto per tuttə.

Roma sale a bordo della cultura. E lo fa letteralmente, con PE‑PPE!, il nuovo progetto promosso da Roma Capitale che, dal 2 luglio al 12 ottobre, trasformerà un autobus in un portale per esplorare la città in modo gratuito, accessibile e inedito. Un’iniziativa pensata per connettere i 15 Municipi con il patrimonio artistico, archeologico e culturale della Capitale.

Non sarà il solito giro: PE‑PPE! è molto più di un servizio navetta. È un’opportunità per riscoprire Roma, anche per chi non ha mai avuto la possibilità di farlo, grazie a un pullman brandizzato che attraverserà tutta la città, con 75 itinerari in 5 percorsi diversi, fino a 45 passeggeri per corsa, tra meraviglie note e angoli nascosti.

Ogni viaggio condurrà i partecipanti verso musei, siti archeologici, parchi storici, rassegne culturali, arene cinematografiche, spettacoli dal vivo e molto altro ancora. Con una chicca in più: l’accesso gratuito ai luoghi visitati e agli eventi in programma, anche se solitamente a pagamento.

Tra le tappe già previste:

Il suggestivo Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio

nel Parco Archeologico del Celio I Musei Capitolini

La monumentale Centrale Montemartini

Il Museo dell’Ara Pacis

Gli splendori di Villa Borghese e Villa Torlonia

e Le visite serali su via dei Fori Imperiali

E persino l’ingresso al Palazzo Esposizioni Roma.

Ma PE‑PPE! non si ferma ai luoghi storici: si fa strada anche tra le emozioni del presente, accompagnando i cittadini nelle arene estive dell’Estate Romana, come la Casa del Cinema, il Roma Cinema Arena e il Puntasacra Film Fest. E ancora: tappe ai Letterature Festival Internazionale di Roma, agli spettacoli del Teatro Ostia Antica Festival, fino al gran finale con le serate del Premio Fabrizio De André alla Magliana.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità, i 15 Municipi, la Sovrintendenza Capitolina, Palaexpo, la Fondazione Cinema per Roma, il Teatro di Roma e Playtown Roma, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Ogni Municipio sarà protagonista attivo nella promozione e raccolta delle adesioni. Per partecipare basta contattare il proprio Municipio di appartenenza.



Info e programma aggiornato su www.culture.roma.it

Telefono 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00)