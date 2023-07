Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Braga per la prima amichevole stagionale del suo precampionato trasmessa in televisione.

Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Braga per la prima amichevole stagionale del suo precampionato trasmessa in televisione.

LEGGI ANCHE – Coldplay a Roma nel 2024, la mappa dello Stadio Olimpico

Il precampionato della Roma

La Roma ha concluso la stagione passata con un sesto posto in campionato e una finale di Europa League raggiunta. L’obiettivo per questa stagione è quello di migliorare il risultato. I giallorossi non possono non puntare alle prime quattro posizioni, che vorrebbe dire accesso alla Champions League.

Per far questo la squadra è già al lavoro da giorni, nella fase di preparazione del ritiro estivo. La Roma ha già affrontato due test amichevoli contro Boreale e Latina, due amichevoli abilmente superate.

Questa sera la squadra Mourinho affronterà il primo impegno di livello del suo precampionato: contro il Braga. La squadra portoghese ha concluso il suo campionato l’anno scorso al terzo posto, alle spalle solamente delle due potenze Porto e Benfica. Il precampionato della Roma entra ufficialmente nel vivo.

Il probabile 11 titolare

Mourinho dovrebbe presentarsi con Svilar in porta e la coppia d’attacco composta da Dybala e Belotti, considerata l’assenza di Tammy Abraham. Tra i nuovi acquisti dovrebbe partire dal primo minuto solamente Kristensen, esterno proveniente dal Leeds.

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Bove, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Belotti.

Benfica (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Horta, Horta R., Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho.

Dove vedere il match in tv

Roma–Braga sarà trasmessa su Dazn alle ore 21. Per vedere il match in tv bisognerà collegarsi all’app della piattaforma tramite smart tv. Un’altra opzione sono console di gioco come Playstation e Xbox, o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.