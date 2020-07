A Roma le botticelle restano ferme con temperature oltre i 30°. Sui social in molti si schierano contro la nuova ordinanza: ecco cosa succede

Poco più di un anno fa la foto di un cavallo stremato al centro di Roma aveva riaperto la questione “botticelle” in circolazione nel centro della Capitale. Lo scontro fra i vetturini e gli animalisti torna ad accendersi mentre la temperatura sale e il caldo estivo inizia a farsi sentire. A Roma le botticelle non resteranno ferme: ecco come è stata regolamentata la circolazione in città.

Roma, botticelle ferme con temperature sopra i 30°

L’ordinanza firmata dalla Sindaca Raggi è esecutiva da subito e valida fino al 30 settembre 2020. Secondo il provvedimento le botticelle non potranno circolare con temperature sopra i 30°. Sono inoltre previste norme per la tutela dei cavalli impiegati in manifestazioni ludiche e in eventi sportivi-agonistici. In osservanza delle indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria, è inoltre introdotto l’obbligo di ricoverare i cavalli in ambienti freschi e areati dopo la fine delle attività.

‘Botticelle’: firmata un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale con temperature pari o superiori a 30 gradi centigradi. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre 2020. https://t.co/exbgB7pT3O pic.twitter.com/s0xy1Mo8M0 — Roma (@Roma) July 1, 2020

Solo pochi giorni fa si era tenuta una manifestazione in cui le numerose associazioni animaliste partecipanti chiedevano che a Roma le botticelle rimanessero ferme. Sono le medesime associazioni ad attaccare oggi il provvedimento, giudicato insufficiente rispetto agli impegni presi in passato dalla Sindaca e dall’amministrazione comunale.

No le botticelle vanno fermate TOTALMENTE !! Non solo quando fa caldo… Ma per sempre!! Belle e sicuramente romantiche…. Ma nel 2020 disumane e vergognose!! — Terence Daniel (@TerenceDaniel84) July 1, 2020