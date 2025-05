Giovedì 29 maggio

ore 19.00 | Bar La Certosa, Largo dei Savorgnan

BAR CAMPIONI – PESI MASSIMI

di Emiliano Morana e Fabio Morgan

con Emiliano Morana

regia Fabio Morgan

Dove c’è un bar, c’è un teatro!



“Bar Campioni” è il format teatrale che anima i bar di quartiere con storie dedicate all’importanza dello sport come leva di riscatto e identità.

Pesi Massimi non è solo uno spettacolo sulla boxe, ma un racconto universale su come le nostre sconfitte possano trasformarsi nelle più grandi vittorie, dentro e fuori dal ring.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Venerdì 30 maggio

ore 21.00 | Villa de Sanctis

IL SOGNO DI UNA COSA

di Pier Paolo Pasolini

con Elio Germano e Teho Teardo

L’opera di Pier Paolo Pasolini tra parole e musica. Al centro, la storia di tre giovani friulani nel dopoguerra, tra povertà, emigrazione e sogni.

Un racconto di crescita, speranze e compromessi, fino a scontrarsi con la realtà dell’età adulta.

—> Evento con acquisto online 1€ iTicket

Sabato 31 maggio

ore 18.00 | Villa de Sanctis

KITSUNE

di Creme&Brulè

La volpe Kitsune viveva nella foresta, in armonia con tutti gli animali e le forze della natura.

Ma un terribile giorno i demoni si risvegliarono, portando terrore e devastazione.

Kitsune decise di partire alla ricerca di un maestro, per apprendere come poter sconfiggere i demoni…

Una fiaba ispirata al folclore giapponese, un’avventura che ci trasporterà in un mondo incantato e coloratissimo, popolato da creature magiche.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 20.00 | Villa de Sanctis

OPERAI ALL’OPERA RIGOLETTO

a cura di E45

un progetto di Fabio Morgan

riscrittura e direzione musicale M° Giordano Maselli

drammaturgia Matteo Cirillo, Emiliano Morana, Fabio Morgan

regia Fabio Morgan

con Matteo Cirillo, Ilario Crudetti, Diego Migeni, Emiliano Morana, Francesca Pausilli, Gioele Rotini

Direttore M° Giordano Maselli

Michele Migliori, baritono

Alexandru Tiba, tenore

Federica Raja, soprano

Francesca Duca, flauto

Nicolò Nori, clarinetto

Misael Di Francesco, corno francese

Veronica Bigliani, pianoforte

Fabio Cuozzo, percussioni

Leony André Delgado Escobar, violino

Michela Marchiana, viola

Rachele Pugliano, violoncello

Camilo Calarco Pardo, contrabbasso

direzione organizzativa Gianni Parrella

costumi Alessandra Muschella

Torna il format musicale satirico che racconta l’Opera da un inedito punto di vista!

Dopo il successo di Operai all’Opera – Turandot dello scorso anno, il Roma Borgata Festival ospita la nuova edizione dedicata al Rigoletto di Giuseppe Verdi.

—> Evento con acquisto online 1€ iTicket

Domenica 1 giugno

ore 18.00 | Villa de Sanctis

PISTE DI CIRCO – ATTIVITA’ DI EQUILIBRISMO

a cura di CircoSvago

laboratorio di Circo

ore 19.00 | Villa de Sanctis

CIRCO CERINI

di Creme&Brulè

Il Circo Cerini è arrivato in città!

Venghino signori a scoprire le meraviglie del Circo Cerini, l’unico circo al mondo con gli animali di fuoco!

Questo spettacolo, in puro stile arte di strada, unisce il teatro di figura all’arte della manipolazione delle fiamme. Uno spettacolo di fuoco divertente, umoristico e con una componente fortemente visuale.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Martedì 3 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

ll laboratorio di movimento a cura di Kodance /&KO dove oggetti comuni diventano strumenti di espressione artistica.

Attraverso giochi di ombre, proiezioni e movimento i partecipanti esplorano nuovi modi di usarli, concretizzando l’esperienza in una performance nella restituzione finale al termine del laboratorio. Un’esperienza che invita a guardare con occhi nuovi le cose di tutti i giorni.

Giovedì 5 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

ll laboratorio di movimento a cura di Kodance /&KO dove oggetti comuni diventano strumenti di espressione artistica.

ore 18.30 | P.zza Caterina Cicetti

BAR CAMPIONI – PESI MASSIMI

di Emiliano Morana e Fabio Morgan

con Emiliano Morana

regia Fabio Morgan

Dove c’è un bar, c’è un teatro!

“Bar Campioni” è il format teatrale che anima i bar di quartiere con storie dedicate all’importanza dello sport come leva di riscatto e identità.

Pesi Massimi non è solo uno spettacolo sulla boxe, ma un racconto universale su come le nostre sconfitte possano trasformarsi nelle più grandi vittorie, dentro e fuori dal ring.

—> Evento con acquisto online 1€ iTicket

ore 20.00 | P.zza Caterina Cicetti

OMAGGIO A JOHN WILLIAMS. CONCERTO PER PIANOFORTE E VIOLONCELLO

Giordano Maselli, pianoforte

Leonardo Notarangelo, violoncello

Uno speciale tributo alle colonne sonore di John Williams, in uno spettacolo che celebra l’immaginario cinematografico attraverso le partiture più iconiche del compositore.

Concerto per pianoforte e violoncello.

—> Evento con acquisto online 1€ iTicket

Venerdì 6 giugno

ore 21.00 | Piazza Caterina Cicetti

EDICOLE – CE L’HO, CE L’HO, MI MANCA

di Matteo Cirillo, Fabio Morgan, Ariele Vincenti

con Matteo Cirillo

regia Ariele Vincenti

Il format “Edicole” nasce con l’intento di trasformare per una sera un’edicola in un palcoscenico, dove mettere in scena uno spettacolo che racconti non solo di quella singola edicola, ma di tutte le edicole, luoghi pubblici e di aggregazione che hanno raccolto la storia di tante vite che le hanno attraversate.

Ce l’ho, ce l’ho, mi manca è la storia di Carlo, terza generazione di “giornalai”, che è anche quella di molti altri facendo riaffiorare ricordi sopiti dal tempo: dalle figurine Panini alle Settimane Enigmistiche e le sue amate rubriche.

—> Evento con acquisto online 1€ iTicket

Sabato 7 giugno

ore 17.00 | Stamperia del Tevere

laboratorio di circo

a cura di CircoSvago

circo

ore 18.00 | Stamperia del Tevere (punto di partenza)

PILLOLE URBANE / Atlante Cittadino

una produzione di Kodance/&KO

Concept Sil Marti

Assistente Giulia Federico

con Giulia Vecchi, Elda Bartolaccio, Antonella Martina, Alice Troiano, Giulia Federico, Nicolò

Arnesano, Marco Sturchio, Alessio Di Mizio

Performance itinerante – partenza da via Marino Mazzacurati, 89/C

Il progetto di Danza Contemporanea site-specific che sperimenta il connubiotra arte del movimento e bellezza architettonica.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 19.00 | Anfiteatro Corviale

SALE

di Gianluca Gerlando Gentiluomo

Attraverso un viaggio che spazia dalla giocoleria all’equilibrismo su corda molle, fino a spettacolari evoluzioni acrobatiche sulla corda aerea, il personaggio vive un processo di Trasformazione.

La rottura di un cliché, il surrealismo come chiave del cambiamento, si manifestano nell’evoluzione del personaggio, che rimane comunque intrappolato tra le sue stesse corde, le sue stesse contraddizioni.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Domenica 8 giugno

ore 11.00 | Ater Trullo

STREET STORIES TRULLO

a cura di Giulia Anania e Tiziano Panici

in collaborazione con Dominio Pubblico

Street Stories è un viaggio attraverso la storia dei quartieri, una passeggiata tra musica e poesia che porta alla scoperta dei luoghi meno conosciuti ma ricchi di significato e memoria.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 17.00 | Villa de Sanctis

PISTE DI CIRCO – ATTIVITA’ DI GIOCOLERIA

a cura di CircoSvago

laboratorio di circo

ore 18.00 | Villa de Sanctis

SALE

di Gianluca Gerlando Gentiluomo

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 20.00 | Anfiteatro Corviale

OPERAI ALL’OPERA RIGOLETTO

a cura di E45

un progetto di Fabio Morgan

riscrittura e direzione musicale M° Giordano Maselli

drammaturgia Matteo Cirillo, Emiliano Morana, Fabio Morgan

regia Fabio Morgan

con Matteo Cirillo, Ilario Crudetti, Diego Migeni, Emiliano Morana, Francesca Pausilli, Gioele Rotini

Direttore M° Giordano Maselli

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Martedì 10 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

Giovedì 12 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

Sabato 14 giugno

ore 18.00 | Villa de Sanctis

DANI E LA GIOCOLERIA

di Daniela Cardellini

Un eccentrico spettacolo di Giocoleria Comica, basato su tecniche circensi, teatrali ed interazione con il pubblico. Miss Dani è una clown giocoliera dal sorriso contagioso, capace di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico con abilità circensi e sketch clowneschi, da commedia all’italiana.

Miss Dani, ci farà ridere, applaudire, innamorare con palline, capriole, clave, salti, cappelli e tant’altro. Lo spettacolo porta in scena il gioco in tutte le sue forme dalla classica giocoleria circense al gioco col pubblico che viene coinvolto a 360°. Adatto ad un pubblico di adulti e bambini. Perché ridere migliora la nostra salute e ci rende tutti più belli.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Domenica 15 giugno

ore 17.00 | Villa de Sanctis

CIRCUS PLAYGROUND

a cura di CircoSvago

laboratorio di circo

ore 18.00 | Villa de Sanctis

I CARLUCCI, PRIMI PASSI

di Tre di Danè

I Carlucci sono una famiglia dal gusto retrò e bizzarro, come i tre protagonisti che la compongono: una mamma vanitosa, un papà ingordo e un bambino un po’ troppo cresciuto a bordo del suo speciale passeggino extra large.

Attraverso il Clown, la famiglia Carlucci farà perno sull’archetipo della famiglia, mostrando le fragili debolezze che si celano dietro a quella facciata perfetta che spesso viene mostrata.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Martedì 17 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

Giovedì 19 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

Sabato 21 giugno

ore 18.00 | Villa de Sanctis

QUISQUILLAGGINI

di Mr. Pope

Valigie e bauli traboccanti di giochi e meraviglie accompagneranno Mr Pope, eclettico fantasista, nel mondo incantato del divertimento… aeroplani impossibili, oggetti volanti, biciclette pazze ed elastici orbitanti sono solo alcune delle quisquilie con cui verrete trasportati in uno spettacolo super interattivo, dove il pubblico è il vero protagonista!

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Domenica 22 giugno

ore 17.00 | villa de Sanctis

PISTE DI CIRCO – ATTIVITA’ DI EQUILIBRISMO

a cura di CircoSvago

laboratorio di Circo

ore 18.00 | Villa de Sanctis

CAMELOT

di Mr. Pope e Blu Mamba

Anno 1400, siamo alla finale del torneo che vede in sfida due cavalieri per conquistare la mano della principessa. Fra lotte di spade, acrobazie, dimostrazioni di portamento sui loro destrieri e tranelli, verrete trasportati nell’era medievale per scoprire chi sarà il degno vincitore.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Martedì 24 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

Giovedì 26 giugno

dalle 17.30 alle 20.30 | Villa de Sanctis

MATERICA

laboratorio di movimento a cura di Kodance/&KO

ore 19.00 | Bar Latteria, via degli Olmi 97

BAR CAMPIONI – AGO, CAPITANO SILENZIOSO

di e con Ariele Vincenti

Dove c’è un bar, c’è un teatro!

“Bar Campioni” è il format teatrale che anima i bar di quartiere con storie dedicate all’importanza dello sport come leva di riscatto e identità.

Ago – Capitano Silenzioso racconta la vita di Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma, amato simbolo di coraggio e umanità.

Ago era uno degli emblemi della romanità, icona della tifoseria calcistica e non solo.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Venerdì 27 giugno

ore 19.00 | Villa de Sanctis

MATERICA / restituzione del laboratorio

a cura di Kodance/&KO

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Sabato 28 giugno

ore 18.00 | Villa de Sanctis

SOUL OF NATURE

di Artemakia

Nell’intreccio seguiremo le avventure di “Mooz”, un’intraprendente esploratrice alla ricerca di un arcaico e prezioso tesoro. Saranno i “Custodi delle Foreste Antiche” ad accompagnarla in un viaggio intriso di temi importanti per parlare dell’impatto umano in Natura, del rapporto uomo-fauna selvatica e delle occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici. Mooz rappresenta l’umanità intera, con la sua voglia di conoscere ed esplorare, ma anche capace di rovinare e deturpare per disattenzione.

Lo spettacolo sarà il suo viaggio di formazione, per una crescita interiore che condurrà grazie all’incontro con spiriti ancestrali capaci di assumere qualsiasi forma vivente. Da essi trarrà insegnamenti di ogni genere mentre alle sue calcagna un mostro/nemesi crescerà grazie ai suoi errori e alle sue disattenzioni. L’abbandono di rifiuti in natura, la cattura di animali e la distruzione del bello per l’egoismo umano del possesso, sono alcune delle tematiche importanti affrontate attraverso lo sviluppo di una storia alla portata di tutti, tra meraviglia ed acrobazie, virtuosismi e poesia.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Domenica 29 giugno

ore 17.00 | Villa de Sanctis

PISTE DI CIRCO – ATTIVITA’ DI GIOCOLERIA

a cura di CircoSvago

Laboratorio di Circo

ore 18.00 | Villa de Sanctis

ON AIR

di Le Radiose

Radio Radiose – solo musica dagli anni ’30 e ’40!

Una radio da teatro o da strada, da giardino o addirittura da salotto… ma soprattutto è una radio che trasmette solo, esclusivamente in diretta!

Le Radiose accompagnano i loro radioascoltatori tra le sincopatissime e frizzanti melodie della Swing Era… ma cosa succede se la frequenza diventa instabile e capricciosa?

Una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii, rubriche e telefonate trascina il pubblico in una montagna russa radiofonica di epoche e stli.

«On Air!» è uno spettacolo che mescola il clown, il teatro fisico e il canto armonizzato per creare uno spazio di gioco originale e surreale. Punto di partenza ed ispirazione è la radio e tutto il suo universo fisico e sonoro, unito alla grande tradizione dei trii/quartetti vocali swing anni ’30 e ’40. Il repertorio – eseguito a cappella – è incentrato su pezzi d’epoca, ma è mescolato e contaminato con brani più moderni.

Le tre protagoniste sono voci e suoni – ma anche corpi – della radio e nell’arco dello spettacolo incarnano le cantanti, le canzoni, lo studio o l’apparecchio radiofonico stesso creando divertenti cortocircuiti metateatrali nell’incontro o nella sovrapposizione tra il mondo sonoro e quello visuale.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Martedì 2 luglio

ore 17.00 | Polo Culturale Ex Campari

SEGNALE D’ALLARME IN VR

di Elio Germano e Chiara Lagani

con Elio Germano (in VR)

Segnale d’Allarme è lo spettacolo di Elio Germano e Chiara Lagani in Realtà Virtuale che muove una critica alla superficialità dell’informazione, alla tecnologia e alla cultura mainstream che soffoca la diversità.

In un monologo intenso, si riflette su temi come il consenso e il libero pensiero, manipolando il pubblico in un crescendo inquietante.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 19.00 | Piazza Cornelia

EDICOLE – CE L’HO, CE L’HO, MI MANCA

di Matteo Cirillo, Fabio Morgan, Ariele Vincenti

con Matteo Cirillo

regia Ariele Vincenti

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Mercoledì 3 luglio

ore 17.00 | Polo Culturale Ex Campari

SEGNALE D’ALLARME IN VR

di Elio Germano e Chiara Lagani

con Elio Germano (in VR)

Segnale d’Allarme è lo spettacolo di Elio Germano e Chiara Lagani in Realtà Virtuale che muove una critica alla superficialità dell’informazione, alla tecnologia e alla cultura mainstream che soffoca la diversità.

In un monologo intenso, si riflette su temi come il consenso e il libero pensiero, manipolando il pubblico in un crescendo inquietante.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 18.30 | Bar Pinci, via Gaetano Mazzoni 14

BAR CAMPIONI | PESI MASSIMI

di Emiliano Morana e Fabio Morgan

con Emiliano Morana

regia Fabio Morgan

Dove c’è un bar, c’è un teatro!

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Venerdì 4 luglio

ore 20.00 | Parco di via Commendone

OPERAI ALL’OPERA RIGOLETTO

a cura di E45

un progetto di Fabio Morgan

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Sabato 5 luglio

ore 17.00 | Parco di via Commendone

laboratorio di circo

a cura di CircoSvago

ore 18.00 | Parco di via Commendone

INTUS

di Steam Duo

Uno spettacolo di circo contemporaneo che fonde diverse arti: beatbox, verticalismo, movimento, manipolazione di oggetti e portés acrobatico.

Questa creazione esplora il processo di canalizzazione dell’energia, mostrando come i demoni interiori possano essere trasformati in creatività, permettendoci di ritrovare la calma interiore e l’incontro con l’altro.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 19.30 | Parco di via Commendone

OMAGGIO A JOHN WILLIAMS. CONCERTO PER PIANOFORTE E VIOLONCELLO

Giordano Maselli, pianoforte

Leonardo Notarangelo, violoncello

Uno speciale tributo alle colonne sonore di John Williams, in uno spettacolo che celebra l’immaginario cinematografico attraverso le partiture più iconiche del compositore.

Concerto per pianoforte e violoncello.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Domenica 6 luglio

ore 11.00 | Primavalle

STREET STORIES PRIMAVALLE

a cura di Giulia Anania e Tiziano Panici

in collaborazione con Dominio Pubblico

Street Stories è un viaggio attraverso la storia dei quartieri, una passeggiata tra musica e poesia che porta alla scoperta dei luoghi meno conosciuti ma ricchi di significato e memoria.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 18.00 | Parco di via Commendone

CA’ MEA

di Compagnia Aga

In CA’ MEA vivono tre eclettici personaggi che cercano, con insistenza, di andare d’accordo.

Sono tre donne, tre abitanti dalle infinite personalità che porteranno il pubblico nell’intimo della loro convivenza fatta di equilibri quotidiani, di oggetti che le respingono e di compleanni da festeggiare.

Le verticali, una grande sfera, un filo teso e l’acrobatica sono le fondamenta di CA’ MEA, CA’ TUA, o forse Ca’ NOSTRA, sicuramente un luogo, o meglio un’idea, in cui puoi abitare anche tu.

CA’ MEA uno spettacolo sincero, un po’ assurdo e molto accogliente; è un porto sicuro in cui il pubblico si riconosce con commozione, in fondo è sempre una questione di equilibri da trovare, in famiglia, in amicizia, in amore, nel lavoro.

Lo spettacolo ci ricorda il potere che abbiamo di rimanere in equilibrio nei disequilibri della vita.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite

ore 19.30 | Parco di via Commendone

CENTO VOCI

Cento Voci è un progetto originale dedicato al canto corale con esibizioni nei parchi di Roma e interpretando a cappella brani pop che hanno segnato la musica italiana e internazionale degli ultimi decenni.

—> prenotazione obbligatoria su Eventbrite