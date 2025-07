Dal 2 al 6 luglio, nei quartieri di Montespaccato, Torrevecchia e Primavalle, arriva Roma Borgata Festival: spettacoli gratuiti tra teatro, musica, lirica e circo nei luoghi del vivere quotidiano.

Dal 2 al 6 luglio 2025 la periferia diventa palcoscenico con Roma Borgata Festival: in scena teatro, lirica, circo e musica pop nei quartieri di Montespaccato, Torrevecchia e Primavalle

Il teatro si fa strada nei quartieri, la lirica scende in piazza, e un’edicola diventa un palcoscenico. È la magia del Roma Borgata Festival, che dal 2 al 6 luglio porta arte e cultura nei quartieri di Montespaccato, Torrevecchia e Primavalle. Dopo le tappe a Villa de Sanctis, al Trullo e a Corviale, la rassegna promossa da A.S.A.P.Q con il sostegno del Municipio XIII Roma Aurelio, torna con una nuova edizione all’insegna della multidisciplinarietà.

Si comincia con Elio Germano, protagonista dell’originale esperimento teatrale in realtà virtuale Segnale d’allarme – La mia battaglia in VR, in scena il 2 e il 3 luglio al Polo Culturale della Ex Fabbrica Campari. Un format immersivo che fonde parola e tecnologia, e che rappresenta appieno lo spirito innovativo del festival.

La stessa sera, il 2 luglio, Piazza Cornelia ospita Edicole – Ce l’ho, ce l’ho, mi manca, spettacolo con Matteo Cirillo che trasforma la classica edicola di quartiere in luogo di narrazione. Il 3 luglio, invece, appuntamento al Sweet Bar in via Gaetano Mazzoni per Bar Campioni – Pesi Massimi di Emiliano Morana, diretto da Fabio Morgan: un racconto teatrale che accende i riflettori sulle vite di riscatto attraverso lo sport, direttamente tra i tavolini di un bar.

Il Parco Commendone è protagonista del weekend: il 4 luglio si alza il sipario su Operai all’Opera – Rigoletto, riscrittura contemporanea del capolavoro verdiano, con protagonisti non i personaggi della trama, ma i lavoratori del backstage. Un modo ironico e popolare per raccontare l’opera dal punto di vista di elettricisti, attrezzisti e macchinisti.

Sabato 5 luglio, ancora al Parco Commendone, spazio alle nuove generazioni con il laboratorio Circus Playground a cura di Circo Svago, seguito dallo spettacolo acrobatico Intus dello Steam Duo. In serata, il concerto Omaggio a John Williams, per pianoforte e violoncello, riporta in vita le emozioni delle più iconiche colonne sonore: da Jurassic Park a E.T., da Star Wars a Indiana Jones.

Gran finale domenica 6 luglio con Ca’ Mea della Compagnia Aga e Cento Voci, concerto corale a cappella che unisce voci, generazioni e comunità.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Info e prenotazioni su: romaborgatafestival.it