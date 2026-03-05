Tensioni globali e paura nucleare: l’Italia non ha mai firmato un importante trattato. Roma non ha rinunciato alla bomba atomica

Le tensioni internazionali degli ultimi anni – con l’escalation delle ultime settimane con l’attacco statunitense all’Iran – hanno riportato al centro del dibattito globale un tema che sembrava appartenere alla storia della Guerra Fredda: il rischio nucleare. Con nuovi conflitti regionali e il riemergere di rivalità tra potenze, l’ombra della bomba atomica torna a far discutere anche in Europa. In questo scenario c’è un dettaglio poco noto: esiste un trattato internazionale che vieta le armi nucleari, ma l’Italia, ad oggi, non lo ha mai sottoscritto. Praticamente, Roma non ha rinunciato la bomba atomica!

Rischio nucleare: Roma non ha mai rinunciato alla bomba atomica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel 2021 è entrato in vigore il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari, una convenzione internazionale che mira a vietare lo sviluppo, il possesso, il trasferimento e la minaccia di utilizzo di questi ordigni. L’obiettivo è quello di arrivare progressivamente a un mondo libero da armi atomiche.

Nonostante l’importanza almeno simbolica dell’accordo, l’Italia non ha ancora ratificato il trattato. Questa scelta è legata anche alla posizione del Paese all’interno della NATO e alla complessa architettura della deterrenza nucleare occidentale. Il tema, però, continua a riemergere nel dibattito pubblico, soprattutto nei momenti in cui il clima internazionale si fa più teso e l’ipotesi di un’escalation globale torna a essere discussa.

La questione nucleare è tornata di attualità dopo anni in cui sembrava relegata alla memoria della Guerra Fredda. Il ricordo delle devastazioni di Hiroshima e Nagasaki, nel 1945, continua a rappresentare un monito per la comunità internazionale. Le testimonianze dei sopravvissuti – gli hibakusha – hanno contribuito negli anni a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi delle armi nucleari e sulle conseguenze umanitarie di un loro eventuale impiego.

Proprio per mantenere viva questa consapevolezza, iniziative culturali e mostre dedicate al disarmo nucleare vengono organizzate anche in Italia. Il messaggio è chiaro: ricordare il passato serve a comprendere i rischi del presente e a riflettere sul futuro della sicurezza globale.

Photo Credits: Shutterstock