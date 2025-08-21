La Serie A 2025/26 alza ufficialmente il sipario. Sabato 23 agosto alle 20:45 l’Olimpico ospiterà Roma–Bologna, match valido per la prima giornata di campionato. Sarà l’esordio ufficiale di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, opposto a Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù che ha già dimostrato di saper dare continuità e gioco alle sue squadre.

La partita sarà trasmessa sia da DAZN, che detiene i diritti di tutte le gare della Serie A, sia da Sky, che manda in onda tre partite per giornata in co-esclusiva. Su Sky il match sarà disponibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

Per quanto riguarda lo streaming, la gara sarà disponibile su DAZN tramite smart TV, smartphone, tablet, console di gioco, Amazon Fire Stick, Chromecast e TIMVISION Box. Gli abbonati Sky potranno invece seguirla su Sky Go, mentre su NOW sarà possibile acquistare l’evento anche senza abbonamento tradizionale.

Sul fronte delle formazioni, la Roma dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: Svilar in porta; Ghilardi, Mancini e Ndicka in difesa; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Koné e Angeliño a centrocampo; in attacco Soulé e Ferguson. Gasperini non potrà contare su Pellegrini, indisponibile, mentre Celik è squalificato. Il Bologna di Italiano dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: Skorupski tra i pali; De Silvestri, Vitik, Lucumì e Lykogiannis in difesa; Freuler e Pobega in mediana; Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti a supporto di Castro. Holm non sarà della partita per infortunio, mentre Miranda è squalificato.

Chi non sarà allo stadio ma vorrà vivere la partita in compagnia potrà seguirla anche al Sessantotto Village di Talenti a Roma. L’evento sarà trasmesso sul maxi-schermo del Palco A, in una serata che prevede doppio appuntamento: alle 18:30 Sassuolo–Napoli e alle 20:45 Roma–Bologna.