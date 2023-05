Andiamo a scoprire uno storico locale di Roma diventato un bistrot moderno, in grado di soddisfare tutti i palati con le sue proposte.

Sabotino è un’icona del quartiere Prati-Delle Vittorie a Roma sin dagli anni ’60, con le sue ampie vetrate che si affacciano sull’omonima via. Oggi, questa azienda storica continua a dominare il marciapiede offrendo un’esperienza gastronomica completa e adatta a tutti i palati. Ma Sabotino è molto più: un bistrot moderno aperto sette giorni su sette, dalla colazione all’aperitivo, un vero punto di riferimento per il quartiere e l’intera Roma.

Roma: il bistrot che mette al centro varietà e qualità dei prodotti

La storica insegna ha abbracciato una filosofia culinaria basata sulla varietà e sulla qualità dei prodotti. Il bistrot è un vero e proprio polo gastronomico, che offre piatti dolci e salati preparati con maestria da professionisti del settore.

La pasticceria è affidata al pastry chef Valerio Bongini e al maestro lievitista Alessandro Conte, che creano prelibatezze che soddisfano anche i palati più esigenti. Il bistrot di Sabotino è curato dalla chef Nicole Perri, che completa l’offerta gastronomica con il suo stile curato e contemporaneo.

Per chi cerca un light lunch goloso, la Chef ha creato un menù settimanale pensato per bilanciare proteine e carboidrati in modo salutare. I piatti della tradizione, rivisitati in chiave gourmet, sono preparati con ingredienti ricercati e freschi di stagione. Il menu è disponibile dalle 12 alle 15 e offre un’ottima soluzione per una pausa pranzo veloce.

Oltre ai piatti caldi, Sabotino Bistrot offre tutti i giorni dal lunedì al sabato un buffet di insalate fresche con diverse basi, che si possono personalizzare con gli ingredienti (cotti e crudi) preferiti dal banco bar.

Il menù a tutte le ore di Sabotino

Inoltre, il menù a tutte le ore permette di soddisfare ogni tipo di appetito, che si tratti di una colazione veloce, di una pausa pranzo o di una cena più raffinata (aperto fino alle 21.00). Il menu offre piatti sfiziosi e golosi, dal roastbeef al pollo fritto, dall’hamburger al club sandwich, passando per la gastronomia di altissima qualità con pane prodotto nei laboratori Sabotino. In ogni piatto, la qualità degli ingredienti è sempre al primo posto.

