Due biblioteche di Roma tornano a vivere dopo i lavori con sale nuove, spazi green e tante novità: scopri quali sono.

Due biblioteche di Roma tornano ad accogliere i lettori dopo i lavori che le hanno interessate, con tanto di sale rinnovate, spazi green e tante novità. Potremo riscoprire il piacere di fermarci tra i libri e a guardare questi luoghi con occhi diversi. Gli spazi cambiano e si preparano a ospitare nuove occasioni di incontro, studio e lettura. Ma quali sorprese attendono il pubblico? Ecco che cosa troveranno i cittadini varcando di nuovo le porte delle due sedi.

LEGGI ANCHE: Mostre d’autunno a Roma 2026: Kandinsky, Pontormo, Keith Haring e le altre da non perdere

Roma, riapre la Biblioteca Borghesiana tra sale studio e collezioni rinnovate

Partiamo dalla Biblioteca Borghesiana, in largo Monreale nel Municipio VI, la riapertura del 6 ottobre restituisce al quartiere ambienti ripensati nella disposizione e negli arredi.

LEGGI ANCHE: Roma, il luogo più incredibile da visitare gratis è sotto un ospedale: mosaici e statue antiche

Gli interventi, finanziati dal PNRR, hanno riguardato la riqualificazione e l’efficienza energetica delle due sedi. Alla Borghesiana trovano spazio due sale studio, una sala per ragazzi e un’area incontri con i pannelli della mostra “Tra Munari e Rodari”. Anche le collezioni sono state aggiornate per rispondere alle esigenze di una comunità multiculturale.

Biblioteca Galline Bianche, luce naturale e cultura all’aperto

La Biblioteca Galline Bianche, a Labaro nel Municipio XV, inaugura i suoi spazi rinnovati oggi, 8 ottobre, alle 9.30. Al centro dell’edificio c’è una grande sala circolare, illuminata naturalmente attraverso l’ingresso a vetrate. All’esterno la cavea offre uno spazio per incontri, appuntamenti estivi e socialità. La vicinanza alle scuole sostiene attività didattiche e progetti per bambini e adolescenti, accanto alle iniziative di lettura rivolte agli adulti. La sede lavorerà insieme alla nuova Biblioteca Sulbiate, ampliando le opportunità culturali e di partecipazione per gli abitanti della zona.

Photo Credits: Shutterstock