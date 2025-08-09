Avete visto Come un gatto in tangenziale? Scopriamo tutti i dettagli sulle location ed altre curiosità sul film

Come un gatto in tangenziale è un film molto amato dagli italiani che non perdono occasione di rivederlo ogni volta che viene riproposto in televisione in prima serata. Tra gli attori protagonisti vi sono Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola. Ma cosa sappiamo di questa pellicola? Sapete dove sono state girate le scene? Scopriamo le location del film.

Come un gatto in tangenziale, le location

Giovanni, il protagonista interpretato da Antonio Albanese, vive nel centro di Roma e attraverso il suo lavoro cerca in tutti i modi di interagire e aiutare chi vive in condizioni disastrose nelle periferie della Capitale. Monica, invece, vive in periferia e ogni giorno sperimenta in prima persona l’integrazione nel complesso Bastogi, un edificio di sei palazzine in parte popolari, in parte occupate, a ovest di Roma, tra Torrevecchia e Quartaccio.

(KIKA) – ROMA – Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono tornati al cinema con il film Come un gatto in tangenziale.Questa la sinossi: Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d’essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia..

Oltre a Roma, nel film vediamo scene girate a Bruxelles, luogo in cui sono state girate alcune parti relative al lavoro di Giovanni che, una volta tornato nella Capitale, incontra il fidanzato della figlia nonché figlio di Monica.

Via del Corso e Via Mattia Battistini fino Bastogi. Queste sono alcune delle vie incontrate nella pellicola. E poi ancora, completamente diverso, è il suo lussuoso appartamento di Giovanni in Piazza Santa Caterina della Rota, vicino Palazzo Farnese.

Insomma, il regista ha messo a confronto due realtà completamente opposte, così come le spiagge frequentate dagli stessi protagonisti. Da un lato l’affollatissima e caciarona Coccia di Morto, anche se le riprese sono state realizzate in realtà sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia, al termine di Via degli Aliscafi, e Capalbio (GR), con tanto di 40 minuti di passeggiata tra natura e silenziose dune attraverso cui raggiungere la Spiaggia di Macchiatonda.

Due mondi diversi ma con un finale a sorpresa

Per tutta la durata del film, il pubblico vive due mondi diversi che ad un certo punto si incontrano e non riescono più a distaccarsi, fino a fondersi l’uno con l’altro, capendo che nonostante il tenore di vita differente e le esperienze vissute, esiste un sentimento che non può essere cambiato ed è l’amore. Così, con una Piazza Cavour addobbata per Natale, i due protagonisti si incontrano, lasciando al pubblico un finale speranzoso.

FOTO: SHUTTERSTOCK