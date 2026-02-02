Roma nasconde i suoi segreti nei luoghi meno noti: una basilica custodisce una reliquia del santo dell’amore, visibile solo a San Valentino.

Roma è una città che tante volte ama nascondere i suoi segreti nei luoghi meno appariscenti: tra vicoli, piazze e chiese lontane dai grandi flussi turistici, esiste una basilica che, una sola volta l’anno, diventa meta di fedeli e curiosi poiché conserva gelosamente una importante reliquia legata al santo dell’amore per eccellenza (anche perché è visibile solo e soltanto nel giorno di San Valentino).

Roma: la basilica e la reliquia che appare solo nel giorno di San Valentino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo di cui stiamo parlando è la Basilica di Santa Maria in Cosmedin, affacciata su piazza della Bocca della Verità, celebre soprattutto per il grande mascherone marmoreo. All’interno, però, si trova un elemento molto meno noto ma profondamente simbolico: una reliquia di San Valentino, identificata tradizionalmente con il suo teschio.

Custodita in una cappella laterale, non è sempre visibile al pubblico. La tradizione vuole che venga esposta in modo particolare il 14 febbraio, giorno dedicato al santo patrono degli innamorati, attirando coppie, devoti e appassionati di storia sacra.

San Valentino, vescovo di Terni e martire cristiano, è una figura avvolta da racconti e stratificazioni storiche. La sua festa si affermò anche come alternativa cristiana a riti pagani legati alla fertilità e all’amore, come i Lupercalia. Nella Basilica di Santa Maria in Cosmedin, la presenza della reliquia ha alimentato nei secoli un culto discreto ma costante, culminante proprio nel giorno di San Valentino, quando la chiesa diventa meta di una devozione intima e lontana dalla dimensione commerciale della ricorrenza.

Visitare Santa Maria in Cosmedin il 14 febbraio significa compiere un gesto simbolico, affidando il proprio legame a una tradizione antica, nascosta nel cuore di Roma e capace ancora di parlare al presente.

