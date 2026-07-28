A Roma torna il Miracolo della Neve: i petali bianchi torneranno a cadere nella Basilica di Santa Maria Maggiore.



Siete pronti a rivivere uno degli appuntamenti più poetici e sorprendenti di Roma? Ogni estate, mentre la città è completamente avvolta dall’afa della bella stagione, nella Basilica di Santa Maria Maggiore cade una neve di petali bianchi, trasformando per pochi istanti il suo interno in un paesaggio quasi irreale. È il Miracolo della Neve, una tradizione nella quale fede, storia e meraviglia si uniscono e celebrano davanti agli occhi di romani, pellegrini e visitatori, di ogni generazione.

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Basilica di Santa Maria Maggiore, il programma del Miracolo della Neve 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo la tradizione, il 5 agosto del 358 una nevicata ricoprì l’Esquilino, indicando a papa Liberio il luogo sul quale edificare una chiesa dedicata alla Vergine. Il racconto, seppur non documentato storicamente, è stato tramandato attraverso i secoli ed è diventato parte dell’identità di Santa Maria Maggiore.

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Anno dopo anno, si rievoca questo eventi e, nel 2026, la pioggia di petali acquista un significato particolare. Si è infatti appena conclusa la verifica e il consolidamento del prezioso soffitto ligneo a cassettoni del XV secolo. Ogni elemento dell’antica struttura è stato controllato, tutelando il capolavoro e garantendo maggiore sicurezza ai fedeli che assisteranno alla nevicata d’agosto.

La celebrazione è prevista mercoledì 5 agosto, nella Solennità della Dedicazione della Basilica Liberiana. Durante il Pontificale delle 10, presieduto dal cardinale Rolandas Makrickas, dei petali bianchi cadranno da un cassettone del soffitto al canto del Gloria. La rievocazione si ripeterà alle 17.30, durante i Secondi Vespri.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Le celebrazioni saranno precedute dal triduo, dal 2 al 4 agosto.

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