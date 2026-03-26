A Roma c’è una basilica “a due piani”: due chiese sovrapposte di epoche diverse nello stesso luogo. Una meraviglia nascosta, ma dove si trova?

Tra le mille chiese di Roma c’è anche una basilica “a due piani” che sembra sfidare il tempo e la logica: un luogo unico nel quale convivono due chiese sovrapposte, appartenenti a epoche diverse ma parte dello stesso complesso. È una di quelle meraviglie nascoste della città, dove la stratificazione storica si trasforma in esperienza concreta e sorprendente per chi decide di scoprirla. Ma dove si trova questa chiesa “doppia”?

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Roma: il viaggio nella basilica “a due piani”. Due chiese, un’unica storia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Roma, la Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, situata sul colle Oppio, non lontano dalle antiche Terme di Traiano, è davvero speciale. Sotto l’edificio attuale si cela un ambiente molto più antico: il cosiddetto Titulus Equitii, risalente almeno al IV secolo. Qui i primi cristiani si riunivano in una casa privata adattata a luogo di culto, in un’epoca in cui la loro religione stava ancora consolidando la propria presenza nella città.

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Oggi questo spazio è visitabile come cripta, ma conserva ancora tracce evidenti delle sue origini: affreschi, murature e ambienti che raccontano una fase primitiva e affascinante della storia religiosa romana. Una chiesa sotto la chiesa.

Quella che oggi appare come una cripta era infatti in origine la chiesa principale. Solo con il passare dei secoli, interventi architettonici e mutamenti del livello del suolo hanno portato alla costruzione di una nuova basilica sopra quella antica, inglobandola completamente.

Il risultato è un raro esempio di continuità storica “verticale”: due chiese sovrapposte, entrambe parte dello stesso luogo sacro. Un caso emblematico della stratificazione urbana di Roma, dove ogni epoca si appoggia letteralmente su quella precedente, trasformando la città in un archivio vivente di pietra e memoria.

Photo Credits: Alessia Malorgio