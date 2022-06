ROMA BAR SHOW, grande successo per la seconda edizione dell’International Bar & Beverage Trade Show

Per il secondo anno il Roma Bar Show ha riscosso un enorme successo di pubblico al Palazzo dei Congressi all’EUR (Piazza John Kennedy 1). Nel 2019 si erano contati più di 10mila visitatori e anche quest'anno i numeri sono davvero da capogiro.

Roma Bar Show è l’unico evento italiano dedicato tutto al mondo del beverage e della mixology.

Il programma delle due ultime giornate di Maggio 2022 è stato caratterizzato da tante attività e tante aree a tema, come la zona dedicata ai mezcal e alle tequila nel Mexico Village.

La tematica centrale dell’edizione 2022 del Roma Bar Show è stata l’artigianalità italiana, con prodotti provenienti da piccole distillerie e medie imprese, dai distillati alla birra, passando per i sempre crescenti whisky italiani in produzione già da qualche anno.

Tra le novità di quest’anno che hanno conquistato il pubblico sicuramente il Coffee Village, che ha permesso di scoprire il mondo della torrefazione e dei piccoli produttori artigianali e quella di Piazza Italia, con i prodotti di eccellenza italiani, dagli storici marchi di liquoristica italiana ai nuovi, ai piccoli produttori di qualità.

Per i pochi che non hanno avuto occasione di partecipare all’evento, consigliamo sinceramente di non lasciarsi sfuggire la prossima edizione!