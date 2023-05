E’ ufficiale: sarà scelto un garante degli animali a Rom ache avrà il compito di tutelare i gatti del primo cittadino e non solo

Gli animali, in particolare gatti e cani, sono gli amici fedeli delle persone che non possono fare a meno di averne almeno uno in casa. Chiunque venga a contatto con loro afferma di essere coccolato, di stare meglio mentalmente e di avere qualcuno con cui giocare, ridere ma anche piangere. Ci sono, però, ancora tanti cani e gatti in giro senza una dimora e una famiglia, spesso abbandonati. Per contrastare questo, l’amministrazione comunale di Roma ha creato la figura del “Garante degli animali”: ecco quale sarà il suo ruolo.

Garante degli animali a Roma: chi lo sceglie e cosa farà?

Lunedì 15 maggio 2023 ha avuto luogo in Campidoglio il convegno “I gatti del Sindaco, criticità e prospettive future” attraverso cui l’Amministrazione Capitolina ha affermato di voler realizzare una rete di strutture che si rivolga alla cura e alla detenzione dei gatti, per mezzo di collaborazioni con le associazioni riconosciute che possano intervenire e intraprendere attività anche legate all’adozione.

Questo bisogno nasce a causa dell’aumento delle colonie feline che si è verificato nel corso di due anni, infatti, dal 2021 al 2023 si è passati da 252 a 550.

Quindi, l’Amministrazione Gualtieri ha creato una nuova figura: il Garante degli animali sarà nominato dal sindaco e avrà il compito di mettersi a disposizione per iniziare un percorso legato alla revisione del regolamento del benessere animale e a monitorare la situazione della Capitale. Inoltre, il progetto prevede il finanziamento del canile di Muratella fino all’ospedale veterinario che sarà costruito. “Provvedimenti non solo per la tutela e benessere degli animali ma anche per mantenere i luoghi salubri e nel pieno decoro” ha affermato Rocco Ferraro Consigliere Capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco e delegato all’Ambiente e Tutela Animali di Città Metropolitana.

