Dal 20 al 25 ottobre 2025, Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio diffuso di arte contemporanea grazie alla decima edizione della Rome Art Week (RAW). Con oltre 1000 partecipanti, 210 strutture, 704 artisti, 90 curatori e 503 eventi, la capitale si prepara a vivere una settimana intensa di mostre, installazioni, performance e incontri, tutti gratuiti e aperti al pubblico.

Nata nel 2016 per iniziativa dell’Associazione Kou, RAW è oggi uno degli appuntamenti più importanti dell’arte contemporanea italiana e internazionale, capace di connettere generazioni, linguaggi e visioni artistiche diverse. Ogni partecipante dispone di una scheda personale sulla piattaforma ufficiale romeartweek.com, con immagini, biografia e calendario eventi, trasformando la piattaforma in una mappa sempre aggiornata dell’arte contemporanea romana.

Tour gratuiti per scoprire la città attraverso l’arte

Un punto di forza dell’edizione 2025 sono i nove tour curatoriali gratuiti, percorsi tematici ideati dai curatori stessi per offrire uno sguardo originale sulle gallerie, gli studi e gli spazi espositivi della città. Ogni tour, della durata variabile tra 1 e 5 ore, permette di scoprire Roma non solo come capitale culturale ma anche come laboratorio urbano in continua evoluzione. Tra le proposte spiccano:

Percorso der Core : una lunga passeggiata nel centro storico tra musei, terrazze private, case d’artista e gallerie (organizzato da Fabio Milani).

: una lunga passeggiata nel centro storico tra musei, terrazze private, case d’artista e gallerie (organizzato da Fabio Milani). Le luci di Roma : un tour tra gallerie e istituzioni per esplorare la luce nella città eterna (Roberta Melasecca).

: un tour tra gallerie e istituzioni per esplorare la luce nella città eterna (Roberta Melasecca). Identità in cammino – Garbatella : un percorso nella storica Garbatella, tra arte, architettura e storia locale (Patrizia Genovesi).

: un percorso nella storica Garbatella, tra arte, architettura e storia locale (Patrizia Genovesi). Dal Colosseo in poi…: una passeggiata tra spazi espositivi e open studio intorno al Colosseo (Roberta Melasecca).

I tour sono pensati per valorizzare la pluralità dei punti di vista e permettono un’esperienza più personale e immersiva, con prenotazione gratuita tramite la piattaforma ufficiale.

Innovazione e inclusività con PanoRAW

Tra le novità più rilevanti di quest’anno spicca il progetto PanoRAW, che distribuisce equamente gli eventi su tutta Roma, coinvolgendo anche le periferie e portando l’arte in contesti meno centrali, come l’Ex Fabbrica Campari nel XIII Municipio. Questa iniziativa mira a rendere la manifestazione più inclusiva e a rafforzare il dialogo culturale tra diverse zone della città.

Con la Rome Art Week, Roma diventa quindi un palcoscenico aperto, dove cittadini e visitatori possono vivere un’esperienza unica di scoperta, partecipazione e creatività, completamente gratuita e pensata per tutti gli appassionati d’arte.