Roma, arriva la colazione a casa grazie a Cus Cus

“LA SFORNIAMO ALLE 10:00”: ARRIVA LA COLAZIONE DI CUS CUS Il sabato mattina ha un nuovo sapore con la brioche col tuppo appena sfornata della […]

Proseguono le novità di Cus Cus, il locale ideato dalla chef titolare Simona Iacono, situato nel quartiere romano di Piazza Bologna. A cinque anni dall’apertura e durante il periodo di lockdown, Simona non ha mai smesso di pensare a nuove proposte e soluzioni per tutti gli appassionati di sapori siciliani. E così, vista la situazione attuale, Cus Cus lancia un nuovo appuntamento: La sforniamo alle 10:00!

Ogni sabato vengono sfornate le profumate e sofficissime brioche col tuppo farcite con crema al mascarpone e cialda al cioccolato fondente da ritirare al locale o da ricevere comodamente a casa per una colazione dal sapore tutto siciliano. È richiesta la prenotazione entro il venerdì e le consegne a domicilio vengono effettuate nel raggio di 1 km dal ristorante.

Da Cus Cus il celebre e apprezzato piatto della cultura araba e le altre proposte sfiziose sono disponibili durante tutta la settimana sia per l’asporto che per il delivery. Il menù di Cus Cus prevede piatti vegetariani come la Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne come lo Zighinì di manzo, il Pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menu varia spesso a seconda della disponibilità del mercato, dei prodotti di stagione e dell’estro di Simona, sempre pronta a sperimentare.

DELIVERY E TAKE AWAY

Le proposte di Cus Cus sono disponibili dal lunedì al sabato in versione take away e delivery con ordinazione dalle 12:00 alle 19:00 e consegna entro le 21:00.

Gli ordini pari o inferiori a 20 € prevedono un costo consegna di 2.50 €. Consegna gratuita per ordini superiori a 20 €.

Le ordinazioni vanno effettuate chiamando il numero 06 9799 7519 o il numero 3493603694.

BREVE STORIA DI CUS CUS

Fin da piccola Simona ncocciava il cous cous secondo tradizione, grazie agli insegnamenti del padre Carmelo e della mamma Pina alla guida della trattoria “Da Carmelo” sul lungomare di Ragusa. Ancora oggi, Simona ripete quei gesti: prima mette la farina di semola nella mafaradda, una zuppiera di terracotta dai bordi alti e svasati, e poi inizia a lavorarla per formare dei piccoli grani.Una volta ultimato, il cous cous viene condito con sughi homemade ispirati alla cucina siciliana ed etnica con qualche divagazione romana.

Contatti e prenotazioni:

Cus Cus

Via Arezzo, 39

00161 Roma

email: cuscusroma@gmail.com

telefono: 06 9799 7519

Facebook: cuscusroma

Instagram: @cuscusroma