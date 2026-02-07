Roma compie un passo importante verso una cultura sempre più accessibile. A partire da lunedì 2 febbraio, tutti i residenti nel Comune di Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratuitamente, tutto l’anno, nei musei e nei siti archeologici comunali. Restano esclusi dall’iniziativa i musei statali.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare i cittadini al patrimonio culturale della città, favorendo una fruizione continua e non occasionale dei luoghi simbolo della storia e dell’arte capitolina.

Musei e siti comunali sempre gratuiti per i residenti

L’ingresso libero riguarda una vasta rete di musei civici e aree archeologiche. Tra i principali:

  • Musei Capitolini (escluse le mostre con biglietto separato)
  • Centrale Montemartini (escluse le mostre temporanee)
  • Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
  • Museo dell’Ara Pacis (mostre escluse)
  • Museo di Roma a Palazzo Braschi (mostre escluse)
  • Museo di Roma in Trastevere
  • Galleria d’Arte Moderna
  • Musei di Villa Torlonia (tutti gli edifici)
  • Museo Civico di Zoologia
  • Area Sacra di Largo Argentina
  • Circo Massimo (area archeologica, escluso Circo Maximo Experience)
  • Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio)
  • Museo Giovanni Barracco
  • Museo delle Mura
  • Museo Carlo Bilotti
  • Museo Pietro Canonica
  • Museo Napoleonico
  • Villa di Massenzio
  • Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
  • Museo di Casal de’ Pazzi
  • Casa Museo Alberto Moravia (ingresso su prenotazione)

Siti archeologici comunali gratuiti (su prenotazione o apertura speciale)

Tra i luoghi visitabili gratuitamente dai residenti figurano anche numerosi siti archeologici meno conosciuti ma di grande valore storico:

  • Monte Testaccio
  • Mitreo del Circo Massimo
  • Ipogeo di Via Livenza
  • Ninfeo degli Annibaldi
  • Necropoli Ostiense
  • Sepolcri di Via Statilia
  • Sepolcro degli Scipioni
  • Colombario di Pomponio Hylas
  • Bastione Ardeatino
  • Fontanone dell’Acqua Paola
  • Museo del Teatro Argentina
  • Mura di Via Campania e Viale Pretoriano
  • Casina del Cardinale Bessarione
  • Casa dei Cavalieri di Rodi
  • e altri siti archeologici comunali

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 060608.

MIC Card: ingresso gratuito anche per studenti e domiciliati

L’ingresso gratuito è garantito anche a studenti universitari e persone domiciliate a Roma e nella Città Metropolitana in possesso della MIC Card.
Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili sul sito: miccard.roma.it

Nuove tariffe per turisti e non residenti

Per i visitatori non residenti restano in vigore le tariffe ordinarie dei musei comunali:

  • Biglietto intero: 7,50 €
  • Biglietto ridotto: 6,00 €

Le mostre temporanee, gli eventi speciali e alcune esperienze immersive come il Planetario o il Circo Maximo Experience prevedono un biglietto separato.

Fontana di Trevi: introdotto il biglietto d’ingresso

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione di un biglietto di accesso alla Fontana di Trevi per turisti e non residenti.
Per entrare nel perimetro interno sarà necessario pagare 2 euro.

Orari di accesso:

  • Lunedì e venerdì: 11.30 – 22.00
  • Altri giorni: 9.00 – 22.00
  • Ultimo ingresso: 21.00

Dopo le 22.00, la Fontana resta visibile gratuitamente per tutti.

Entrano gratis:

  • residenti a Roma e nella Città Metropolitana
  • bambini sotto i 6 anni
  • persone con disabilità e accompagnatori
  • guide turistiche abilitate

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>  