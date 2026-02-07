Roma compie un passo importante verso una cultura sempre più accessibile. A partire da lunedì 2 febbraio, tutti i residenti nel Comune di Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratuitamente, tutto l’anno, nei musei e nei siti archeologici comunali. Restano esclusi dall’iniziativa i musei statali.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare i cittadini al patrimonio culturale della città, favorendo una fruizione continua e non occasionale dei luoghi simbolo della storia e dell’arte capitolina.

Musei e siti comunali sempre gratuiti per i residenti

L’ingresso libero riguarda una vasta rete di musei civici e aree archeologiche. Tra i principali:

Musei Capitolini (escluse le mostre con biglietto separato)

(escluse le mostre con biglietto separato) Centrale Montemartini (escluse le mostre temporanee)

(escluse le mostre temporanee) Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis (mostre escluse)

(mostre escluse) Museo di Roma a Palazzo Braschi (mostre escluse)

(mostre escluse) Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia (tutti gli edifici)

(tutti gli edifici) Museo Civico di Zoologia

Area Sacra di Largo Argentina

Circo Massimo (area archeologica, escluso Circo Maximo Experience)

(area archeologica, escluso Circo Maximo Experience) Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio)

(Parco Archeologico del Celio) Museo Giovanni Barracco

Museo delle Mura

Museo Carlo Bilotti

Museo Pietro Canonica

Museo Napoleonico

Villa di Massenzio

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Casa Museo Alberto Moravia (ingresso su prenotazione)

Siti archeologici comunali gratuiti (su prenotazione o apertura speciale)

Tra i luoghi visitabili gratuitamente dai residenti figurano anche numerosi siti archeologici meno conosciuti ma di grande valore storico:

Monte Testaccio

Mitreo del Circo Massimo

Ipogeo di Via Livenza

Ninfeo degli Annibaldi

Necropoli Ostiense

Sepolcri di Via Statilia

Sepolcro degli Scipioni

Colombario di Pomponio Hylas

Bastione Ardeatino

Fontanone dell’Acqua Paola

Museo del Teatro Argentina

Mura di Via Campania e Viale Pretoriano

Casina del Cardinale Bessarione

Casa dei Cavalieri di Rodi

e altri siti archeologici comunali

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 060608.

MIC Card: ingresso gratuito anche per studenti e domiciliati

L’ingresso gratuito è garantito anche a studenti universitari e persone domiciliate a Roma e nella Città Metropolitana in possesso della MIC Card.

Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili sul sito: miccard.roma.it

Nuove tariffe per turisti e non residenti

Per i visitatori non residenti restano in vigore le tariffe ordinarie dei musei comunali:

Biglietto intero: 7,50 €

7,50 € Biglietto ridotto: 6,00 €

Le mostre temporanee, gli eventi speciali e alcune esperienze immersive come il Planetario o il Circo Maximo Experience prevedono un biglietto separato.

Fontana di Trevi: introdotto il biglietto d’ingresso

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione di un biglietto di accesso alla Fontana di Trevi per turisti e non residenti.

Per entrare nel perimetro interno sarà necessario pagare 2 euro.

Orari di accesso:

Lunedì e venerdì: 11.30 – 22.00

Altri giorni: 9.00 – 22.00

Ultimo ingresso: 21.00

Dopo le 22.00, la Fontana resta visibile gratuitamente per tutti.

Entrano gratis:

residenti a Roma e nella Città Metropolitana

bambini sotto i 6 anni

persone con disabilità e accompagnatori

guide turistiche abilitate

