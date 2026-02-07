Roma compie un passo importante verso una cultura sempre più accessibile. A partire da lunedì 2 febbraio, tutti i residenti nel Comune di Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratuitamente, tutto l’anno, nei musei e nei siti archeologici comunali. Restano esclusi dall’iniziativa i musei statali.
L’obiettivo è chiaro: avvicinare i cittadini al patrimonio culturale della città, favorendo una fruizione continua e non occasionale dei luoghi simbolo della storia e dell’arte capitolina.
Musei e siti comunali sempre gratuiti per i residenti
L’ingresso libero riguarda una vasta rete di musei civici e aree archeologiche. Tra i principali:
- Musei Capitolini (escluse le mostre con biglietto separato)
- Centrale Montemartini (escluse le mostre temporanee)
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis (mostre escluse)
- Museo di Roma a Palazzo Braschi (mostre escluse)
- Museo di Roma in Trastevere
- Galleria d’Arte Moderna
- Musei di Villa Torlonia (tutti gli edifici)
- Museo Civico di Zoologia
- Area Sacra di Largo Argentina
- Circo Massimo (area archeologica, escluso Circo Maximo Experience)
- Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio)
- Museo Giovanni Barracco
- Museo delle Mura
- Museo Carlo Bilotti
- Museo Pietro Canonica
- Museo Napoleonico
- Villa di Massenzio
- Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
- Museo di Casal de’ Pazzi
- Casa Museo Alberto Moravia (ingresso su prenotazione)
Siti archeologici comunali gratuiti (su prenotazione o apertura speciale)
Tra i luoghi visitabili gratuitamente dai residenti figurano anche numerosi siti archeologici meno conosciuti ma di grande valore storico:
- Monte Testaccio
- Mitreo del Circo Massimo
- Ipogeo di Via Livenza
- Ninfeo degli Annibaldi
- Necropoli Ostiense
- Sepolcri di Via Statilia
- Sepolcro degli Scipioni
- Colombario di Pomponio Hylas
- Bastione Ardeatino
- Fontanone dell’Acqua Paola
- Museo del Teatro Argentina
- Mura di Via Campania e Viale Pretoriano
- Casina del Cardinale Bessarione
- Casa dei Cavalieri di Rodi
- e altri siti archeologici comunali
Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 060608.
MIC Card: ingresso gratuito anche per studenti e domiciliati
L’ingresso gratuito è garantito anche a studenti universitari e persone domiciliate a Roma e nella Città Metropolitana in possesso della MIC Card.
Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili sul sito: miccard.roma.it
Nuove tariffe per turisti e non residenti
Per i visitatori non residenti restano in vigore le tariffe ordinarie dei musei comunali:
- Biglietto intero: 7,50 €
- Biglietto ridotto: 6,00 €
Le mostre temporanee, gli eventi speciali e alcune esperienze immersive come il Planetario o il Circo Maximo Experience prevedono un biglietto separato.
Fontana di Trevi: introdotto il biglietto d’ingresso
Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione di un biglietto di accesso alla Fontana di Trevi per turisti e non residenti.
Per entrare nel perimetro interno sarà necessario pagare 2 euro.
Orari di accesso:
- Lunedì e venerdì: 11.30 – 22.00
- Altri giorni: 9.00 – 22.00
- Ultimo ingresso: 21.00
Dopo le 22.00, la Fontana resta visibile gratuitamente per tutti.
Entrano gratis:
- residenti a Roma e nella Città Metropolitana
- bambini sotto i 6 anni
- persone con disabilità e accompagnatori
- guide turistiche abilitate
