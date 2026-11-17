Dai Musei in Musica alle visite guidate, dai laboratori per famiglie agli spettacoli del Planetario: tutti gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina a Roma dal 20 al 26 novembre 2026.

Musei in Musica e mostre tra archeologia e contemporaneo

Dalla sedicesima edizione di Musei in Musica alle visite guidate alle mostre in corso, dai laboratori didattici fino agli itinerari sul territorio e agli spettacoli del Planetario: una settimana intensa per la programmazione culturale promossa da Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in calendario dal 20 al 26 novembre.

Sabato 21 novembre torna Musei in Musica, l’atteso appuntamento autunnale che vedrà i Musei Civici e numerosi altri spazi culturali della capitale straordinariamente aperti in orario serale dalle 20.00 alle 2.00. In programma concerti, esibizioni e spettacoli dal vivo con ingresso al costo simbolico di 1 euro, gratuito per i possessori di Roma MIC Card e altre categorie previste da tariffazione vigente.

Fino al 30 maggio 2027 la Villa di Massenzio accoglie la mostra performativa site-specific Il corpo delle donne di Francesca Chialà, dedicata alla lotta contro la violenza di genere e allestita nel Mausoleo di Romolo con grandi tele-corpo realizzate in body art.

Ai Musei di Villa Torlonia prosegue il percorso sulla mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo al Casino dei Principi, con un ricco calendario di laboratori di arte performativa, mosaico e calligrafia a cura di artiste, esperti e dell’Istituto Confucio di Sapienza Università di Roma.

Al Museo dell’Ara Pacis ogni sabato e domenica alle 16.30 sono previste visite guidate in italiano alla mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, che riunisce circa cinquanta volti dipinti dell’Egitto romano tra I e III secolo d.C., con capolavori come il celebre Tondo dei Due Fratelli. Il costo della visita è di 7 euro, oltre al biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente.

Il fine settimana offre anche l’occasione di entrare nella Casa Museo Alberto Moravia, aperta come ogni terzo sabato del mese con visite alle 10.00 e alle 11.00, tra opere d’arte e ricordi di viaggio dello scrittore affacciati sul Lungotevere della Vittoria.

Al Museo delle Mura il progetto espositivo Correnti Sotterranee. Le stratificazioni del tempo e della memoria di Marina Baciocchi è accompagnato da un reading di poesie di Saramago e Hikmet e da visite guidate con l’artista, mentre al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina domenica 22 novembre alle 11.00 è in programma l’incontro con figurini storici Bersaglieri! Soldatini a passo di carica.

Per il ciclo Roma Racconta, nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi, martedì 24 novembre alle 16.30 si parlerà del San Francesco ritrovato. Il restauro dello stendardo di Guido Reni con restauratori ed esperti della Sovrintendenza.

Nell’ambito del programma Roma, la tua guida culturale, domenica 22 novembre alle 10.00 il Museo di Casal de’ Pazzi propone l’attività per famiglie Una mattinata da piccoli raccoglitori paleolitici, tra visita al giacimento pleistocenico e laboratorio di raccolta di frutti ed essenze nel Giardino Pleistocenico.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, martedì 24 novembre alle 16.30 è prevista la visita con interprete LIS Pietra e bronzo: capolavori della scultura a GAM 100, dedicata alle sculture da Masini a Rodin, da Martini a Raphaël.

Itinerari urbani, archeologia in comune e appuntamenti al Planetario

Domenica 22 novembre il ciclo Archeologia in Comune propone due appuntamenti con prenotazione obbligatoria: alle 10.00 l’area archeologica del Circo Massimo ospita la visita Spettacoli e spettatori al Circo Massimo, mentre alle 11.30 è in programma la visita ai Sepolcri repubblicani di via Statilia, un gruppo di cinque sepolcri tardo-repubblicani legati alla storia del libraio Publio Quinzio.

Le Passeggiate Romane tornano martedì 24 novembre con due percorsi alla scoperta del patrimonio urbano: alle 13.00 l’itinerario Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana, da via Lucio Fabio Cilone a via di Porta Ardeatina, e alle 15.15 la visita alla Casina del Cardinal Bessarione, dimora rinascimentale all’inizio della via Appia Antica. Entrambi gli appuntamenti prevedono massimo 15 partecipanti e servizio di interpretariato LIS.

LEGGI ANCHE: Eventi Weekend a Roma

Al Planetario di Roma prosegue il fitto calendario di spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto sono in programma, tra gli altri, From Earth to the Universe (in inglese), Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alla stelle, La notte stellata, La magia dell’aurora boreale, Il cielo degli innamorati, Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra, Una dorata cupola di stelle e Space Opera, distribuiti tra il 20 e il 26 novembre in diversi orari.

Per i più piccoli, sabato 21 novembre alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, guiderà lo spettacolo Vita da stella, mentre domenica 22 novembre alle 12.00 è in programma il divertente e interattivo Girotondo tra i Pianeti. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Vivaticket dedicata al Planetario.

Il programma settimanale della Sovrintendenza Capitolina potrebbe subire variazioni: per tutti gli eventi, visite e incontri è attivo il servizio informazioni e prenotazioni 060608 (tutti i giorni 9.00-19.00). Modalità di accesso, tariffe e calendario aggiornato sono disponibili sui siti ufficiali della rete dei musei civici e della Sovrintendenza.

Foto: Ufficio Stampa