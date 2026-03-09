Per due sere a Roma torna il cult teatrale di Antonio Rezza e Flavia Mastrella: uno spettacolo visionario da non perdere.

Per due sole sere Roma si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più radicali e riconoscibili del teatro contemporaneo italiano: torna infatti nella Capitale un lavoro firmato da Antonio Rezza e Flavia Mastrella, coppia artistica in grado da oltre trent’anni di costruire un linguaggio scenico unico, tra comicità, provocazione e sperimentazione visiva. Un appuntamento atteso che riporta sul palco uno dei loro titoli più celebri e anticonvenzionali.

Il ritorno di Fratto_X al Teatro Palladium: lo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella a Roma

Il 13 e 14 marzo, alle ore 20.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita Fratto_X, spettacolo cult di Antonio Rezza e Flavia Mastrella che torna a Roma dopo alcuni anni di assenza dalle scene cittadine. Il lavoro, tra i più noti della loro produzione, continua a interrogare e sorprendere il pubblico anche a oltre dieci anni dal debutto.

In scena Antonio Rezza, affiancato da Ivan Bellavista, mentre l’“habitat” scenico è ideato da Flavia Mastrella. Il risultato è una costruzione teatrale fuori dagli schemi: drappeggi, oggetti e sculture diventano elementi narrativi che trasformano lo spazio scenico in un ambiente vivo e mutevole, dentro cui si muovono personaggi e situazioni surreali.

Fratto_X si costruisce come un dialogo filosofico deformato, ironico e spiazzante. Due entità discutono dell’esistenza, ma mentre una parla l’altra riflette, sospetta manipolazioni e si muove dentro una dimensione dove identità e linguaggio si confondono. L’azione scenica diventa così un continuo slittamento tra pensiero, corpo e parola.

La cifra stilistica di Rezza e Mastrella emerge proprio in questa contaminazione: comicità feroce, critica sociale, immagini visionarie e una forte componente fisica della performance. I personaggi si moltiplicano attraverso la recitazione trasformista di Rezza, mentre l’universo scenico costruito da Mastrella – fatto di oggetti mutanti e presenze quasi scultoree – amplifica il senso di straniamento.

Ne nasce un teatro che rifiuta la narrazione tradizionale e mette al centro l’esperienza dello spettatore, chiamato a confrontarsi con un flusso di immagini, parole e provocazioni. Proprio questa libertà espressiva ha reso Fratto_X uno dei lavori più rappresentativi del percorso artistico della coppia.

